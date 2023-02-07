Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle 10 ilde ciddi can kayıpları ve yaralılar söz konusu. Etkilenen illerde arama kurtarma çalışmaları sürse de maalesef henüz ulaşılamayan bölgeler var. Bunun dışında bir şekilde ulaşılan bölgelerde de henüz herkes kurtarılabilmiş değil. Tabii bu gibi durumlarda en önemli gereksinimlerden birisi de felaketten bir şekilde kurtulan depremzedelerin barınması. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı, deprem bölgelerinde vatandaşların hizmetinde olan tesisleri paylaştı.

Deprem bölgelerinde vatandaşların hizmetinde olan tesisler

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bir başka deprem de 13.24'te ve 7.6 büyüklüğünde oldu. Bu sarsıntılar, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Hatay'da da yıkıma neden oldu. Depremzedelerin sığınabileceği tesislere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Kahramanmaraş ve çevresindeki illerde görülen depreme ilişkin yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 günlük yas ilanı kararını imzaladığını duyurdu. Buna göre, bayrakların 12 Şubat 2023'e kadar yarıya çekileceği bildirildi.

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Erdoğan'ın imzaladığı kararda, "6 Şubat 203 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

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