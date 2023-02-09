Deprem bağışını fırsat bilen dolandırıcılık amaçlı siteler!

Türkiye'nin birçok yerinden depremzedeler için yardım eli uzanıyor. Bunu fırsat bilen dolandırıcılar iş başında.

Türkiye, tarihinin en zor dönemlerinden birini geçiriyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem ve ardından öğle vakitlerindeki 7.6'lık deprem sarılması güç yaralara yol açtı. Tüm ülke, elinden geleni yapmaya devam ediyor. Ancak, durumu fırsat bilen dolandırıcılar da çıkmıyor değil.

Deprem yardımı adı altında dolandırıcılık amaçlı siteler açılıyor

Türkiye, depremzedelere yardım için adeta seferber olmuş durumda. Ülkemizin dört bir yanından maddi manevi yardımlar toplanmaya devam ediyor. Ancak bu zor günleri fırsat bilen dolandırıcılar, yardım görüntüsünde siteler açıyor. Yağız Sabuncuoğlu, belirlenen bu siteleri listeledi.

Tespit edilen dolandırıcılık amaçlı siteler;

acilyolyardimturkiye.com

afadbagislari.net

afadyardimyap.net

afaddeprembagis.net

lnkd.in/dax_myBr

yardimbagis.net

depremvergileri.net

acilyolyardimturkiye.xyz

afad-kahramanmaras.net

afaddestek.net

afad-yardimerkezi.net

depremdestek.com

toplumsalyardimlasma.org

yardimyerleri.com

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Deprem anında yapılması gerekenler

Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.

Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN

Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.

Balkona çıkılmamalıdır.

Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.

Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.

Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.

Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.

Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.

Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.

Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.

Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.

Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.