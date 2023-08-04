Denizli OSB'de Reaktif Boyama Teorisi ve Yeni Teknolojiler Semineri

Denizli Organize Sanayi Müdürlüğü ve TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Denizli Şubesi iş birliğiyle düzenlenen seminerde reaktif boyama teorisi ve yeni teknolojiler konuşuldu.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Organize Sanayi Müdürlüğünde (OSB) "Reaktif Boyama Teorisi ve Yeni Teknolojiler" semineri gerçekleşti.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Denizli Şubesi iş birliği ile Thies Textile Maschinens paydaşlığında düzenlenmiş olan "Reaktif Boyama Teorisi ve Yeni Teknolojiler" konulu seminer Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Moderatörlüğünü TMMOB TMO Denizli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaner ile Tekstil Mühendisi Mehmet Suat Alpay Yıldırım'ın yaptığı seminerde Makine Mühendisi Berthold Timmer, Tekstil Mühendisi Thomas Michalski ve Tekstil Mühendisi Raşit Emek sunum yaptılar.

Reaktif Boyama teorisi konulu konferansta boyama teorisinin yani sıra az tuzlu ve tuzsuz flotteyle boyama konuları da işlendi. Geleneksel yöntemlerle yeni teknolojilerin arasındaki farklara değinilerek gelişen teknolojilerle birlikte çevreci ve sürdürülebilir çözümler konusunda bilgi paylaşımı yapıldı. - DENİZLİ