Denizli'de 614 Sakıncalı İnternet Sitesi Erişime Engellendi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis, müstehcen, uyuşturucu özendirme ve intihara yöneltme yapıldığı tespit edilen 614 sitenin erişimi engellendi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eylül ayında 330'u yasa dışı bahis sitesi, 206'sı müstehcen, 21'i uyuşturucuya özendirme, 47 zararlı yazılım barındırma ve 10'u da intihara özendirme olmak üzere 614 adet sakıncalı internet sitesi belirledi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde bu siteler kapatılarak erişime engellendi. Yapılan yazılı açıklamada ise "Denizli İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı, genel emniyet ve asayişin sağlanması ile kaçakçılıkla mücadele konularında görevlerine artan bir kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ