Deniz polisi için üretilen ilk taşınabilir basınç odası tamamlandı

YALOVA - Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü için Yalova'daki bir firmaya ürettirdiği Taşınabilir Basınç Odası'nın kabul testleri başladı. Basınç odası testlerin tamamlanmasının ardından yarın tırla Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne götürülecek.

Yalova'da üretimine başlanan Savunma Sanayi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Polisi için yapılmış Türkiye'nin ilk Taşınabilir Basınç Odası kabini tamamlandı. Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne gönderilecek kabin, testlerinin ardından tırla yarın yola çıkması bekleniyor. Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi'nin ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanan Taşınabilir Basınç Odası'nın kabul testlerinin başarıyla yapıldığını ifade eden üretici firmanın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yiğithan Demirdik, imalatını yaptıkları basınç odasını teslim etme gururunu yaşadıklarını söyledi.

Savunma Sanayi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Polisi için yapılmış Türkiye'nin ilk kabinini ürettiklerini ifade eden Demirdik, "Basınç odası başta deniz polisi dalgıçları olmak üzere acil durumlarda 4 artı 2 kişinin tedavi görebileceği, 8 bar basınca dayanıklı, içerisinde kontrol panelleri ve oksijen sistemlerinin olduğu hareket halinde dahi kullanılabilecek bir sistemdir. Onun ötesinde daha önemli bir özellik olarak Türkiye'nin her hangi bir yerinde ihtiyaç halinde kullanılmak üzere özel imal edilmiş konteyner içine yapıldı. Bununla gerek Çanakkale'deki eğitim merkezinde gerekse Türkiye'nin farklı noktalarında kullanılabilir. Her türlü hava şartlarında ve seyir esnasında dahi operasyonel yetkinliğe sahip."

Testleri uzman ekipler tarafından yapılan kabinin yarın tıra yüklenerek Çanakkale'ye gönderildiği bildirildi.