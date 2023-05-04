Deneyap Teknoloji Atölyeleri Afrika ülkesi Nijer'e de kurulacak
Teknoloji Haberleri
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen Deneyap Teknoloji Atölyeleri, BM Teknoloji Bankası tarafından 'Technology Makers Lab' projesi kapsamında Afrika ülkesi Nijer'de de kurulacak. Projenin amacı, en az gelişmiş ülkelerin insani kalkınmasını ve teknoloji ekosistemlerinin geliştirilmesini sağlamak.
SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen ve 81 ilde uygulanan Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Afrika ülkesi Nijer'e de kurulacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun alt kuruluşu olan BM Teknoloji Bankası, Türkiye Cumhuriyeti tarafından ev sahipliği yapılan tek BM kuruluşu olma statüsünü taşıyor. BM Teknoloji Bankası, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ni en iyi örnek kabul ederek 'Technology Makers Lab' projesini başlattı. Söz konusu projenin ilk uygulama ülkesi olarak Nijer seçildi. Projenin ana paydaşı da Nijer Cumhurbaşkanlığı oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Teknoloji Takımı (T3) iş birliğinde BM Teknoloji Bankası, Nijer'de Deneyap Teknoloji Atölyeleri kuruyor.9 ÜLKEYE YAYILACAKTİKA tarafından atölyeler donatılırken; TÜBİTAK, eğitim müfredatları ve eğitimlerde kullanılacak ekipmanları sağladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da projenin en önemli yapı taşlarından olan eğitmenlerin lojistik, konaklama ve eğitmen gibi ihtiyaçlarını karşıladı. Nijer Hükümeti tarafından seçilen eğitmenlere, 'Deneyap Teknoloji Atölyesi Oryantasyon Programı' uygulandı. Eğitmenlere; 'Tasarım ve Üretim', 'Robotik ve Kodlama', 'Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji', 'Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti', 'Yazılım Teknolojileri, 'İleri Robotik' ve 'Siber Güvenlik' eğitimleri verildi. Proje, eğitimlerin tamamlanmasının ardından Nijer'de başlayacak. Projenin Nijer'in ardından gelişmekte olan 9 ülkeye daha uygulamaya alınması planlanıyor. Türkiye, proje ile en az gelişmiş ülkelerin insani kalkınmasını ve teknoloji ekosistemlerinin geliştirilmesini hedefliyor. Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Türkiye'nin 81 ilindeki 100 atölyede, yaklaşık 3 bin eğitmen ile 15 bin 383 öğrenciye uygulanıyor.