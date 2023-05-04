Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen Deneyap Teknoloji Atölyeleri, BM Teknoloji Bankası tarafından 'Technology Makers Lab' projesi kapsamında Afrika ülkesi Nijer'de de kurulacak. Projenin amacı, en az gelişmiş ülkelerin insani kalkınmasını ve teknoloji ekosistemlerinin geliştirilmesini sağlamak.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen ve 81 ilde uygulanan Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Afrika ülkesi Nijer'e de kurulacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun alt kuruluşu olan BM Teknoloji Bankası, Türkiye Cumhuriyeti tarafından ev sahipliği yapılan tek BM kuruluşu olma statüsünü taşıyor. BM Teknoloji Bankası, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ni en iyi örnek kabul ederek 'Technology Makers Lab' projesini başlattı. Söz konusu projenin ilk uygulama ülkesi olarak Nijer seçildi. Projenin ana paydaşı da Nijer Cumhurbaşkanlığı oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Teknoloji Takımı (T3) iş birliğinde BM Teknoloji Bankası, Nijer'de Deneyap Teknoloji Atölyeleri kuruyor.