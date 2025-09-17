DEMİRÖREN Medya TEKNOFEST İstanbul 2025'te Yerini Aldı

DEMİRÖREN Medya, TEKNOFEST İstanbul 2025'teki yerini aldı. 21 Eylül'e kadar Atatürk Havalimanı'nda süren festival kapsamında ziyaretçiler, M blok, M7 nolu stanttı ziyaret edebilir.

İlk günden yoğun ilgi gören stantta, Demirören Dijital Yayınlar ekibi tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı 'Her Dilden Teknofest' uygulamasında, ziyaretçiler Türkçe verdikleri mesajları kendi sesleriyle, Çinçe'den, Arapça'ya, Almanca'dan İspanyolca'ya kadar birçok dilden deneyimleme imkanı buluyor.

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de yer aldığı stantta 'green box' adı verilen sanal stüdyo ise gençlerin ilgi odağı haline geldi. Ayrıca stantta bulunan Radyo D kabininde birbirinden özel isimler canlı yayınlara konuk oluyor.