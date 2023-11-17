Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı Başvuruları Başladı

Deloitte'un dünya çapında yürüttüğü Teknoloji Fast 50 programının Türkiye ayağı için başvurular başladı. Program, teknoloji dünyasının en hızlı büyüyen şirketlerini bir araya getirecek ve çeşitli ödüller verecek.

Deloitte'un 1995 yılından bu yana dünya çapında yürüttüğü Deloitte Teknoloji Fast 50 programının Türkiye ayağı için başvurular başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Meta ve Trendyol iş birliğiyle bu yıl 18'incisi düzenlenecek program, teknoloji dünyasının en hızlı büyüyen şirketlerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Programda, gelirleri 50 milyon avro ve üzerinde olan teknoloji şirketlerine "Big Stars Ödülü" verilirken, program ortaklarından Trendyol'un katkılarıyla şirketlerin toplumda yarattığı pozitif etkinin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim çerçevesinden değerlendirildiği "Trendyol Pozitif Etki Ödülü" ve programın diğer ortağı Meta'nın katkılarıyla teknoloji ekosisteminde fark yaratan kadın girişimcilere dikkati çeken "Meta Teknolojide Kadın Ödülü" sahiplerini bulacak.

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nda listeye giren firmalar aynı zamanda yerel, bölgesel ve uluslararası bilinirliklerini artırma, sektördeki iletişim ağlarını kuvvetlendirme, şirket imajlarını güçlendirme ve gelecek dönemler için yatırımcıların dikkatini çekme fırsatı yakalayacak.

Programa 8 Aralık'a kadar başvuru yapılabilecek. Deloitte Teknoloji Fast 50 Programına en az 3 yıldır faaliyet gösteren, kendine özgü teknolojileriyle bir tüketici problemini çözerek kendi geliştirdiği teknolojisini şirketinin gelirlerinde anlamlı bir büyüklüğe ulaştıran, teknoloji odaklı ürünler veya hizmetler imal ederek girişimciliği yücelten şirketler başvurabilecek.