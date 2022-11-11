Death Cross Nedir? Tüm detayları ile Ölüm Kesişimi

Death cross veya Ölüm Kesişimi nedir? Yatırım yaparken Ölüm Kesişimi trendini yakalamak neden önemlidir? İşte detaylar.

Death Cross (Ölüm Kesişimi) modeli yatırım dünyasında sıkça kullanılan bir terimdir. Hisse senedi ve endeksteki büyük bir trendin tersine dönüşünü gösterir. Yatırımcıların, uzun ve kısa vadeli eğilimleri görmelerini ve fiyatların düşüş aşamasına girip girmeyeceğini tahmin etmesine yardımcı olur.

Yatırımda Death Cross nasıl kullanılır?

Teknik olarak Death Cross, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamaya negatif şekilde geçiş yapmasıdır. Yatırımlarda Death Cross çizgisini belirlemek için 50 günlük hareketli ortalama (DMA) ve 200 günlük hareketli ortalama dikkate alınır.

Death Cross'un anahtar noktası çok güçlü bir satış belirtisi göstermesidir. Yani Ölüm Kesişimi modelinin ortaya çıkması ciddi satış baskısına yol açabilir. Bu durumda ise hisse fiyatı bir aydan bir yıla kadar beklentilerin altında kalabilir.

https://shiftdelete.net/bir-yil-e-bitcoin-alsaniz-zarariniz-ne-olurdu

Ölüm Kesişimi modeli temel anlamda üç aşamada gerçekleşir. İlk olarak yatırım aracının satın alma hızının azalması ve yükseliş trendinin bitmesi gerekir. Ardından satış yapan kişi sayısı piyasada üstünlük elde etmeli ve fiyatı düşürmeye başlamalıdır.

İkinci aşama ise kısa süreli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın altına düşmesiyle gerçekleşir. 50 günlük hareketli ortalama, 200 günlük hareketli ortalamanın altına düşer ve Death Cross noktasına kadar geriler. 50 günlük ortalamanın bu düşüşü, piyasada uzun vadeli düşüş eğilimi başlatabilir.

Son aşamada aşağı yönlü fiyat düşüşü hızlanır ve gerçek bir Ölüm Kesişimi'nin meydana geldiği kabul edilir.

Death Cross'ta yatırım yapılır mı?

Death Cross'un ortaya çıkmasıyla birlikte yatırım aracının uzun vadeli bir düşüşe gireceği öngörülür. Ancak yatırım aracı kısa vadede düşüşü bozar ve yeniden yükselmeye başlarsa Death Cross'un yanıltıcı olabileceği bilinir.

Ölüm Kesişimi'nin güvenilir olup olmadığını anlamak için işlem hacmine bakmak gerekir. Eğer yüksek işlem hacmiyle gerçekleşiyorsa güvenilir olduğu söylenebilir. Yüksek işlem hacmi, yatırımcıların satış yaptığını gösterir.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!