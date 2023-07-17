DDTECH, Türkiye'deki RegTech Sektöründe Çalışmalarını Sürdürüyor

Teknoloji danışmanı DDTECH, regülasyon teknolojileri sektöründe geliştirdiği ürün ve hizmetlerle Türkiye'de çalışmalarını sürdürüyor. DDTECH, kimlik doğrulama, biyometrik imza, Dijital Kurye gibi servislerini Türkiye'deki regülasyonlara uyumlu olarak geliştirerek müşterilerine güvenli ve hızlı hizmet sunuyor. RegTech sektöründe öne çıkan DDTECH, regülasyona tabi kuruluşların işlemlerini hızlandırırken maliyetleri düşüren teknoloji çözümleri sunuyor.

Teknoloji danışmanı DDTECH, geliştirdiği ürün ve hizmetlerle Türkiye'deki 'Regülasyon Teknolojileri' (RegTech) sektöründe çalışmalarını sürdürüyor. DDTECH CEO'su Gökhan Tahtacı, grup şirketlerinin geliştirdiği kimlik doğrulama, biyometrik imza, Dijital Kurye gibi servislerin Türkiye'de geçerli olan regülasyonlara özel olarak geliştirildiğini, bu kapsamda müşterilerine güvenli ve hızlı hizmet sunduklarını belirtti.

Dijital dönüşüm alanında kurumsal ve bireysel müşterilerine gelişmiş ürün ve hizmetler sunan DDTECH, dijital dönüşüm, dijital imza doğrulama çözümleri, bilgi teknolojileri, yönetilebilir hizmetler, dijital kimlik / kişi doğrulama (KYC) ve belge yönetimi gibi alanlarda geçerli olan regülasyonlarla uyumlu şekilde geliştirdiği hizmetlerle, 'Regülasyon Teknolojileri' alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Kişisel verilerin korunmasının önemi, sektör bağımsız olarak kritik seviyeye ulaşırken, siber saldırı ve dolandırıcılığın giderek sofistike bir hal alması, finans ve ticarette risk tespiti ihtiyacının artması karşısında yasal düzenlemeler de karmaşıklaşarak, regülasyon teknolojilerinin gelişmesini beraberinde getirdi. DDTECH, regülasyona tabi kuruluşların, yasal düzenlemelere uyumlu olarak gerçekleştirmeleri gereken işlemlerde hız ve güvenliği artırırken, maliyetleri düşüren teknoloji çözümleriyle RegTech sektöründe öne çıktı.

DDTECH CEO'su Gökhan Tahtacı, DDTECH ve grup şirketlerinin kuruldukları günden bu yana, BTK, BDDK, MB, SPK'ya tabi olan kurumların ihtiyaçları ile ilgili tanımlanmış olan regülasyonlara karşı hızla aksiyon alarak çözümler geliştirdiklerini belirtti.

Başta kimlik / kişi doğrulama çözümleri (KYC), biyometrik imza, Dijital Kurye olmak üzere sundukları tüm hizmetlerde Türkiye ve dünya genelindeki regülasyonları yakından takip ederek gerekli düzenlemeleri hızla hayata geçirdiklerini kaydeden Tahtacı, "Bugün geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizle hem kurumsal hem de bireysel müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine, tüm regülasyonlara uygun şekilde cevap veriyoruz" diye konuştu.

"Başlı başına yeni bir alan"

Son dönemde, özellikle pandeminin etkisiyle dünyanın büyük bir dönüşüm geçirdiğini hatırlatan Tahtacı, "Bu süreçte hız kazanan dijitalleşme karşısında pek çok sektör hızlı bir uyum sürecine girdi. Bu ortamda giderek büyüyen ve önem kazanan RegTech sektöründe çözüm üreten şirketlerin başında DDTECH geliyor" dedi. Birkaç yıl öncesine kadar RegTech çözümlerinin, FinTech evreniyle sınırlı olduğunu belirten Tahtacı, "Günümüzde özellikle banka ve finans kuruluşlarının tabi olduğu yasal düzenlemeler, kapsamlı denetlemeyi ve takibi gerektiğinden RegTech başlı başına yeni bir alan olarak ortaya çıktı. Teknolojik gelişmeler yeni finansal suç tekniklerini de beraberinde ortaya çıkarıyor. Kimlik sahteciliği, terör finansmanı, kara para aklama gibi finansal suçların hem kurumlara hem de toplumlara büyük zarar verdiğini görüyoruz. RegTech çözümleri, bu tür yasa dışı hareketlerin hızla tespit edilmesine ve önlem alınmasına imkan tanıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL