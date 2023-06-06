DDTECH, iş ortaklığı programı başlatıyor

Dijital dönüşüm alanında hizmet veren DDTECH, 2023'te faaliyet gösterdiği alanlarda hizmet veren şirketlerle kapsamlı bir iş ortaklığı programı yürütecek. Program, teknoloji, proje, bayi ve kanal alanlarında ortaklıkları kapsıyor.

Dijital dönüşüm alanında kurumsal ve bireysel müşterilerine gelişmiş ürün ve hizmetler sunan DDTECH, 2023'te faaliyet gösterdiği alanlarda hizmet veren şirketlerle kapsamlı bir iş ortaklığı programı yürütecek. Farklı alanlarda ortaklıklar içeren program, katılımcılarına satış ve ürün desteğinden eğitimlere pek çok imkan sağlıyor.

DDTECH, faaliyet gösterdiği alanlarda sektör deneyimine sahip şirketlerle kapsamlı bir iş ortaklığı programı başlatıyor. Teknoloji, proje ve sektörel düzeyde iş ortaklıklarının yanı sıra iş geliştirme, bayi ve kanal alanında da ortaklıkları kapsayan programa dahil olacak şirketlere DDTECH ürünlerinde indirim, satış, pazarlama ve ürün desteği, sertifikasyon eğitimi, ortak inovasyon ve ürün geliştirme imkanı gibi çok sayıda avantaj sunulacak.

"Girişim ekosistemini başarıya ulaştıran yaklaşımların başında platformlar kurmak geliyor. Başlattığımız bu iş ortaklığı programı ile ortak bir platformda buluştuğumuz şirketlerle birlikte büyümeyi hedefliyoruz" sözleriyle yeni programın tasarımındaki yaklaşımı tanıtan DDTECH CEO'su Gökhan Tahtacı, dijital dönüşüm, dijital imza doğrulama çözümleri, bilgi teknolojileri, yönetilebilir hizmetler, dijital kimlik doğrulama ve belge yönetimi gibi faaliyet gösterdikleri alanlarda çalışan şirketlere pek çok fırsat sunan iş ortaklığı programını önümüzdeki dönemde geliştirerek yaygınlaştırmayı planladıklarını söyledi.

Programın, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve yenilikçilik taahhüdü dahil şirketin değerleriyle uyumlu tüm firmalara açık olduğunun altını çizen Tahtacı, programa dahil olan firmalara şirketin ekosistemi içinde birçok avantaj sağlayacaklarını ifade etti.

Program kapsamında firmalara beş kategoride ortaklık imkanı sunuluyor. Bu imkanlar şöyle açıklandı:

Teknoloji ortaklıkları

Çözümlerini DDTECH ürünleriyle entegre etmek isteyen yazılım sağlayıcıları veya donanım üreticileri.

Proje ortaklıkları

Belirli bir projeyi ya da girişimi DDTECH ile yürütmek isteyen kuruluşlar.

Sektörel iş ortaklıkları

DDTECH'in faaliyet alanına giren sektörlerde çalışan şirketler.

İş geliştirme ortaklıkları

Sektöründe gelişmek isteyen şirketler ve networker'lar.

Bayi & Kanal iş ortaklıkları

DDTECH ile benzer hedef kitleye sahip olan, şirketin ürün ve hizmetlerini satmak isteyen şirketler.

Programa katılacak firmaların iş hacmi de dahil bir dizi kritere göre dört kategoriye ayrılacağını kaydeden Tahtacı, program katılımcılarına, bulundukları kategoriye göre indirim, satış ve pazarlama desteği, teknik destek, ortak pazarlama fırsatları, yönlendirme komisyonu, sertifikasyon eğitimi, ürün geliştirme, ortak iş planlama, şirket ağına erişim ve ortak inovasyon fırsatları gibi pek çok avantajın sunulacağını vurguladı.

Gelecek yıl daha da gelişecek

Gökhan Tahtacı, bu yıl DDTECH'in ortaklık programına katılacak satış ortaklarına ve satış fırsatı oluşturacak networker'lara şirketin sunduğu tüm ürünlerde uygun indirimler sunacaklarını vurguladı. Tahtacı, bu yıl firma bazında belirleyecekleri KPI'ları tutturacak olan firmaların gelecek yıl performanslarına göre segmentlere ayrılacağını, her segmente özel teşvik ve avantaj paketleri hazırlayacaklarını söyledi.

İş ortaklığı programında bu yıl büyüme hedeflediklerini vurgulayan Tahtacı, "Gelecek sene programımızı daha da geliştirerek iş ortaklarımıza sunduğumuz fırsatları artıracak ve iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.

Programa, partners.ddtech.com.tr adresinden başvuru yapıldığı belirtildi. - İSTANBUL