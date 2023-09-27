DDTECH, Bilişim 500 Araştırması'nda dört farklı kategoride yer aldı

Şirketlerin dijital dönüşümüne aracılık eden teknoloji danışmanı DDTECH, Bilişim 500 Araştırması 2022 sonuçlarında dört farklı kategoride listede yer aldı.

Dijital dönüşüm alanında kamu kurumlarına ve özel sektör şirketlere gelişmiş çözümler sunan DDTECH, Türkiye'de bilişim sektörünün en önemli referans noktalarından biri olan Bilişim 500 Araştırması'nın 2022 sonuçlarında, dört farklı kategoride Türkiye'nin ilk 500 bilişim firması arasında yer almayı başardı.

Şirket, araştırmada yer alan altı kategorinin dördünde listelere girdi. Açıklanan sonuçlara göre şirket;

'Türkiye Merkezli Üreticiler' kategorisinde 125'inci

'Donanım' kategorisinde 56'ncı

'Yazılım' kategorisinde 91'inci (Veri güvenliği yazılımında 9'uncu, İş uygulamalarında 14'üncü)

'Hizmet' kategorisinde ise 94'üncü oldu.

61 basamak birden yükseldi

DDTECH Genel Müdürü Gökhan Tahtacı, 'İlk 500 Şirket' arasında 2022 yılında 61 basamak yükselerek 338'inci sıraya çıktıklarını vurgulayarak, "Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle, Türkiye'de bilişim sektörünün aynası olarak görülen Bilişim 500 Araştırması'nda birçok kategoride listeye girmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Şirket olarak hem kamuda hem de özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşların dijital dönüşümlerine öncülük etmeye, bu dönüşüm sürecinde değerimizi her geçen gün katlayarak arttırmaya ve sektörümüze örnek olacak teknolojiler geliştirerek güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında bir start-up olarak başladığı yolculuğunda DDTECH bugün, alanında uzman 100'den fazla personeli ile Dijital Kurye, KnowyourX ve Dijital İmza Platformu şirketlerinden oluşan bir şirketler grubuna dönüştü. Bir ürün fabrikası ve platform üreticisi misyonuyla kurumların dijital dönüşüm ihtiyaçları için geliştirdiği yerli-milli çözümleri, sektörel ihtiyaçlara uygun şekilde tasarlayıp gerekli yazılım ve servislerle birleştiren şirket; pazarda farklılaşmak isteyen müşterilerin dijital dönüşüm ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca projeler yürütüyor.

Çok sayıda sektöre hizmet veriyor

Dijitalleşmenin fayda sağladığı tüm sektörlerde ve süreçlerde yer alan şirket; telekomünikasyon, bankacılık-finans, enerji, sağlık, sigorta, endüstriyel üretim, otomotiv gibi sektörler için çözümler üretiyor. Şirket verdiği hizmetlerle iş dünyasını, iş dünyası üzerinden de son tüketiciyi dijitalleştiriyor. Gelecek dönemde tüm çözümlerini küresel pazara sunmayı planlayan şirket, bu süreçte önce yakın Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere, global pazarlardaki yatırımlarını hızlandırdı. Yola çıktığı günden bu yana sürdürülebilirlik bilinciyle hareket eden ve geliştirdiği tüm çözümleri 'kağıtsızlaşma prensibi' üzerine kurgulayan şirket, bugüne kadar tamamladığı dijital dönüşüm projeleri ile binlerce ağacı kesilmekten kurtardı ve tonlarca kağıt tasarrufu sağladı. - İSTANBUL