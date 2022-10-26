Davanın seyri değişebilir! Twitter'ın şirket içi raporu sızdırıldı

Reuters, Twitter tarafından sadece çalışanlar ile paylaşılan kullanıcı kaybı raporu ile ilgili bazı bilgileri yayınladı.

Elon Musk ile Twitter arasında yaşanan gerginlikte yeni bir rapor ortaya çıktı. Reuters'ın haberine göre Twitter, kullanıcı kaybı ile ilgili şirket içi rapor oluşturdu. Raporu çalışanlar ile paylaşan yöneticiler, koronavirüs pandemisiyle birlikte etkileşimde mutlak düşüş meydana geldiğini açıkladı.

Haftada altı veya yedi gün Twitter'da aktif olan kullanıcıların yer aldığı kitle, haftada en az üç ile dört kez Tweet atıyor. Azalan aktif kullanıcı sayısı, Twitter'ın küresel gelirinin yarısını oluşturuyor.

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Twitter'a kayıt olan kişilerin yüzde 10'undan daha azını oluşturan kullanıcı kitlesi, büyük bir etkileşim ağına sahip. Oluşturulan raporda, platformun Tweet'lerinin yüzde 90'ını paylaşan kullanıcıların siteden ayrıldığı belirtiliyor.

Yayınlanan raporda, popüler olan konuların İngilizce konuşan kullanıcılar arasınd düşüş gösterdiğini tespit eden başka bir şirket içi araştırmaya da atıfta bulunulmuş. Öte yandan, kripto para ve yetişkin içerikli paylaşımların son iki yıl içerisinde hızla ilgi odağı olduğu belirtiliyor.

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Twitter yöneticileri, oluşturulan raporda modaya veya Kardashians gibi ünlülere ilgi duyan çok sayıda aktif kullanıcıyı kaybettiğini vurguladı. Kullanıcıların modayı ve ünlüleri takip etmek için Instagram ve TikTok'u tercih ettiği tahmin ediliyor.

Singapur merkezli dijital danışmanlık Kepios tarafından Temmuz ayında toplanan verilere atıfta bulunan DataReportal'a göre, ABD'nin en az 83.4 milyon aktif Twitter kullanıcısı bulunuyor. İngiltere'de ise en az 19,8 milyon aktif Twitter kullanıcısının olduğu belirtiliyor.

Musk, sosyal medya sitesinin değerini artırabilecek platformdaki botlarla ilgili endişeleri öne sürerek Twitter'ın gerçek aktif kullanıcı sayısı hakkında defalarca soru yöneltti. Twitter, aktif kullanıcı sayısı ile ilgili yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.