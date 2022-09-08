DART uzay aracının çarpacağı asteroidin görüntüsü ortaya çıktı!

Nasa, ilk gezegen savunma testi görevi olan Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) için bu ayın sonuna hazırlık yapıyor. Bu testle birlikte uzay aracı kasıtlı olarak bir asteroide çarpmaya hazırlanıyor. Son olarak uzay aracı, 26 Eylül'de çarpacağı asteroidin ilk görüntüsünü verdi.

Nasa, saptırma için 'kinetik çarpma' tekniğini tercih edecek

Dünya'ya çarpmak üzere olan bir asteroid ile başa çıkmanın bir yolu, yönünü değiştirmek. ABD uzay ajansı NASA'nın DART görevi ise tam olarak bunu yapmayı planlıyor. Geçtiğimiz yıl kasım ayında başlayan bu proje, Didymos adlı Dünya'ya yakın bir asteroidi ve onun yörüngesindeki uydusu Dimorphos'u saptırmak için kullanılacak. Bunun için de 'kinetik çarpma' tekniği tercih ediliyor.

Dimorphos asteroidi Dünya için bir tehdit oluşturmuyor. Ancak NASA'nın öğrenmek istediği bir şey var. O da gelecekte gezegenimizi tehlikeli uzay kayalarından koruyabilmesi için uzay aracının çarparak bir asteroidin uçuş yolunu değiştirip değiştiremeyeceğini öğrenmek.

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Aşağıda, DART'ın Didymos Keşif ve Asteroid Kamerası (DRACO) tarafından temmuz ayında çekilen ve bu hafta yayınlanan görüntü yer alıyor. Görüntü, uzay aracının hedefi olan Dimorphos'u (sol dairenin içinde) içeren çift asteroit sistemi Didymos'u gösteriyor. Buna göre DART'tan milyon mil uzakta olduğunu söylemek mümkün.

Görüntü aslında 243 ayrı yakalama içeriyor. Ayrıca asteroit Didymos ve onun yörüngesindeki uydusu Dimorphos'tan gelen ışığı gösteriyor. NASA, ekibinin DRACO'nun asteroidi henüz tespit edip edemeyeceğinden emin olmadığını söyledi. Ancak sayısız görüntüyü bir araya getirdikten sonra nihai remi iyileştirip Didymos'u tam olarak belirleyebildiklerini de ekledi.

Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarında DART görev sistemleri mühendisi olan Elena Adams konuya ilişkin açıklama yaptı. "Bu ilk görüntü seti, görüntüleme tekniklerimizi kanıtlamak için bir test olarak kullanılıyor. Görüntünün kalitesi, yer tabanlı teleskoplardan elde edebildiğimize benzer. Ancak DRACO'nun düzgün çalıştığını ve görüntüleri uzay aracına rehberlik etmek için kullanmaya başlamadan önce gereken ayarlamaları yapmak için hedefini görebildiğini göstermek önemlidir."

Bilim insanları, Dünya'nın 460 fitten (140 metre) daha büyük asteroitlerden en fazla risk altında olduğunu hesapladı. Gök bilimcilerin henüz keşfedemediği çok sayıda gezegen var. Bu nedenle yalnızca birkaç hafta içinde gerçekleşecek olan başarılı bir test, gezegenimizin güvenliği için oldukça önemli.

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