Darphane '1 TL'nin maliyeti 3 TL oldu' iddialarına yanıt verdi!

Ülkemizde yüksek kur ve enflasyon nedeniyle madeni paraların maliyeti dönem dönem haber konusu oluyor. Son günlere sosyal medyada 1 TL'nin üretim değerinin 3 TL olduğuna dair bazı haberler dolaşıyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Darphane: "Madeni paralarıyla ilgili haberler gerçeklikten uzak"

Madeni paraların üretim değerinin kendi değerini geçtiğine ilişkin haberler son yıllarda birçok kez karşımıza çıkıyor. Son günlerde 1 TL'nin üretim değerinin 3 TL olduğu haberlerinin artması üzerine Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü harekete geçti ve haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bu tür asılsız beyanlar dikkate alınmamalıdır. Ayrıca, üretimi yapılan madeni paraların ne şekilde üretileceği ve nasıl üretileceği konuları 1264 Sayılı Kanun ile düzenleme altına alınmıştır. Ayrıca, madeni paralar, 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Tebliği ile de korunmaktadır. Bu paraların içindeki değişik türdeki metal alaşımları elde etmek için eritmeye kalkanlar, ciddi cezai şartlarla karşı karşıya kalacaklardır.

Türkiye, kripto para borsası FTX yöneticilerinin mal varlıklarına el koydu!

Açıklamada madeni paraların üretim değerlerine ilişkin bazı açıklamalara yer verildi. Madeni alaşımda kullanılan bakır, çinko ve nikel fiyatlarının küresel çapta yüksek bir dalgalanmaya maruz kaldığı, bu durumun dünyadaki tüm madeni paraların üretimi üzerinde olumsuz etki oluşturduğu savunuldu.