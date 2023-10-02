Darıca Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yılında Ödüllü E-Spor Turnuvası Düzenliyor

Darıca Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında FPS ve FIFA 2022 oyunlarında takımlarını kuran gençler için ödüllü turnuva düzenliyor.

Teknoloji, yazılım, oyun ve e-spor alanında gençleri desteklemek için çalışmalar yapan, bölgenin ilk e-spor merkezini kuran Darıca Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılına özel önemli organizasyona ev sahipliği yapacak. 100. Yıl E-Spor Gençlik Turnuvası düzenleyecek olan Darıca Belediyesi, teknolojiye ve spora meraklı gençleri turnuvada bir araya getirecek. Darıca Belediyesi'nin Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde hayata geçirdiği E-Spor Merkezi'nde düzenlenecek turnuva için kayıtlar 13 Ekim tarihine kadar yapılabilecek. FPS turnuvası için 16-30 yaş arasında ve FIFA 2022 turnuvası için de 16-25 yaş arasında herkes turnuvaya başvurabilecek. Turnuvada FPS'de birincilere 10 bin, ikincilere 8 bin, üçüncülere 6 bin, dördüncülere ise 4 bin TL ödül verilecek. FIFA 2022 oyununda ise birinciye 4 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL ve dördüncüye de bin TL ödül verilecek.

E-spor ve dijital oyun sektörünün geleceğin meslekleri arasında olduğuna dikkat çeken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Türkiye'nin teknoloji alanında yükselmesinde gençlerin büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Teknofest çağında Darıca Belediyesi olarak teknolojiye ve spora yatırımlarımız devam edecek. Teknofest gençliğini önemsiyoruz. Teknolojiye ve spora ilgi duyan gençlere destek olmak amacıyla e-spor merkezimizi kurduk. Pırıl pırıl gençlerimiz yetişiyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla gençlere yönelik düzenlediğimiz E-Spor Gençlik Turnuvası'na tüm gençlerimizi davet ediyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ