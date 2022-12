Darbe üstüne darbe! Bu kez oyuncular Microsoft'a dava açtı

Geçtiğimiz haftalarda Microsoft'un Activision'ı 69 milyar dolara satın almak için yaptığı anlaşma, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından inceleme altına aldındı. Ancak bugün çıkan haberlere göre tek engel bu olmadı. Microsoft bu kez oyuncuların yasal tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

Oyuncular, Microsoft ile Activision birleşmesini engellemek için bir araya geldi

Microsoft'un geçtiğimiz haftalarda Activision'u satın alma çabası önce rekabet kurumu tarafından sonrasında ise Sony tarafından bir engelle karşılaştı. Bugün ise bu engellere bir tanesi daha katıldı. Bir grup oyuncu, Microsoft'un Activision Blizzard ile birleşmesini engellemek için bir araya geldi.

On oyuncudan oluşan bu grup, Microsoft'a karşı dava açtı. Ortaya çıkan bilgilere göre oyuncular, 69 milyar dolarlık davanın "video oyun endüstrisinde bir tekel yaratacağını" söylüyor. Bunun yanı sıra oyuncular, sunmuş oldukları dosyada bu satın alımın, rekabeti azaltacağını belirtiyor.

Microsoft, Netflix'i almak için harekete geçti!

Tüm bu gerekçelerle birlikte de satın alma işleminin ABD yasalarına uygun olmayacağını öne sürdüler. Ayrıca oyuncular, World of Warcraft, Call of Duty, The Elder Scrolls ve Doom gibi serilerin de Microsoft'un eline geçeceğine dair şüpheleri olduğunu düşündüklerini belirtti.

Yaklaşık iki hafta önce Federal Ticaret Komisyonu da şikayetlerinde benzer endişeleri dile getirdi. ABD iş gözlemcisi, Activision'u birden fazla cihaz için yüksek kaliteli oyunlar yapan az sayıdaki en iyi video oyun geliştiricilerinden biri olduğunu söyledi.

Microsoft, satın alma gerçekleşirse Call of Duty'yi Nintendo'da 10 yıl süreyle kullanıma sunacağını duyurdu. PlayStation konsolunu yapan rakibi Sony'ye de benzer bir teklif sundu. Ayrıca olayın nasıl sonuç vereceği hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor.

Peki, siz Activision Microsoft durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce dava nasıl sonuç verecek? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!