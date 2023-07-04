Damat Tween, Sanal Mağaza Uygulamasıyla Alışveriş Deneyimini Yükseltiyor

Damat Tween, www.damattween.com adresi ve şirketin Mobil APP uygulaması üzerinden 'tıpkı gerçek mağazadaymış gibi' alışveriş yapma imkanı sunuyor. Sanal gerçeklik (VR) teknolojisinin kullanıldığı uygulama sayesinde müşteriler, istedikleri yerden görüntülü olarak mağaza çalışanları ile iletişime geçebiliyor.

Damat Tween, www.damattween.com adresi ve şirketin Mobil APP uygulaması üzerinden "tıpkı gerçek mağazadaymış gibi" alışveriş yapma imkanı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, alışveriş deneyimini bir üst seviyeye taşıyarak "sanal mağaza" uygulamasını hayata geçiren Damat Tween, coğrafi sınırları kaldırdığı sanal mağazasıyla ev konforunda alışveriş deneyimi imkanı sağlıyor.

Sanal gerçeklik (VR) teknolojisinin kullanıldığı uygulama sayesinde müşteriler; gerek VR gözlüğü gerekse mobil cihaz ve bilgisayardaki 3D modelleme ve interaktif navigasyon özelliğiyle www.damattween.com adresi ve mobil uygulama üzerinden "tıpkı gerçek mağazadaymış gibi" alışveriş yapma ayrıcalığına erişiyor. Bu sayede kullanıcılar, mağaza içinde dolaşma, ürünleri yakından inceleme gibi deneyimlerin dışında istedikleri yerden görüntülü olarak mağaza çalışanları ile iletişime geçebiliyor.

"Daha kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu, sanal mağazanın, müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlama, onlara daha iyi hizmet verme ve daha kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunma hedeflerini destekleyen en yeni adımlarından olduğunu anlattı.

Orakçıoğlu, "Dijitalleşmenin hız kazandığı bu dönemde, dijital dönüşümü hızlandırmaya ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.