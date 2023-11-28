Daikin Türkiye ve Sakarya Üniversitesi, Hidrojen Yakıtlı Kombi Projesiyle TÜBİTAK'tan Destek Aldı

Daikin Türkiye AR-GE departmanı ve Sakarya Üniversitesi işbirliğiyle devam eden 'Yüzde 100 Hidrojen Yakıtlı Kombi Tasarımı ve Prototip İmalatı' projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulunarak şirketin bu alandaki başarılarına yeni bir halka ekledi.

Daikin Türkiye AR-GE departmanı ve Sakarya Üniversitesi işbirliğiyle devam eden "Yüzde 100 Hidrojen Yakıtlı Kombi Tasarımı ve Prototip İmalatı" projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulunarak şirketin bu alandaki başarılarına yeni bir halka ekledi.

Daikin açıklamasına göre, Avrupa Birliği, 11 Aralık 2019 tarihinde açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta olma hedefini ortaya koydu. Aynı zamanda Ukrayna-Rusya savaşının gündeme getirdiği enerjide dışa bağımlılık olgusu da ülkeleri doğal gaza alternatif, hem de yenilenebilir bir enerji kaynağı bulmaya yönlendirdi.

Bu doğrultuda birçok ülke "yeşil hidrojen" için çalışmalar yürütüyor. Üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlası kısmının boşa gitmesini önlemek için suyu elektrolize ederek elde edilen "yeşil hidrojen", sıfır karbon emisyon değeriyle alternatif bir enerji kaynağı olarak kabul görüyor.

Türkiye'de ise bu yıl nisan ayında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkenin ilk hidrojen vadisi ve en büyük kapasiteli ilk yerli yeşil hidrojen tesisi kurulacağı açıklandı.

2050'ye kadar tüm faaliyetlerinde, sattığı ürün ve çözümlerinde sera gazı emisyonlarını net sıfıra indirmeyi hedefleyen iklimlendirme sektörünün öncü şirketlerinden Daikin, gerçekleştirdiği AR-GE çalışmaları ile doğal gazda yüzde 20 oranında kullanılması gündemde olan "yeşil hidrojen"e uyumlu kombi modelleri geliştirmeyi başardı.

Daikin'in Sakarya-Hendek'teki fabrikasında üretilen "yeşil hidrojen"e uyumlu NDJ, CSU ve NDJ Smart kombi modelleri aynı zamanda Avrupa'ya ihraç ediliyor. Bu gelişmeyi yüzde 100 hidrojen uyumlu kombiler için bir ön çalışma olarak kabul eden Daikin Türkiye'nin, Sakarya Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü "Yüzde 100 Hidrojen Yakıtlı Kombi Tasarımı ve Prototip İmalatı" projesi ise TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Pehlivan'ın yürütücüsü olduğu ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "Yüzde100 Hidrojen Yakıtlı Kombi Tasarımı ve Prototip İmalatı" isimli proje kapsamında Sakarya Üniversitesi ve Daikin Türkiye, hidrojenli yanma süreçlerinde gerekli güvenlik şartlarını sağlayan ve mevcut kombi sistemlerinde en az ekipman değişimi ile doğal gazdan yüzde 100 hidrojene geçişi sağlayacak sistem geliştirmeyi hedefliyor.

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Pehlivan'ın yürütücülüğündeki TÜBİTAK TEYDEB bünyesinde 1505 Üniversite-Sanayi İş birliği Programı kapsamında desteklenen "Yüzde 100 Hidrojen Yakıtlı Kombi Tasarımı ve Prototip İmalatı" isimli projede Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri, Doç. Dr. Zekeriya Parlak ve Doç. Dr. Gökhan Coşkun da araştırmacı olarak yer alıyor.