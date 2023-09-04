Daikin Türkiye Kombi Bakım Kampanyası Başlattı

Daikin Türkiye, kullanıcılarının kışa hazırlanması için kombi bakım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında kombi performansı için önemli noktaların bakımı yapılırken kullanıcılar indirimli hizmet alacak ve kombilerini yıllar boyunca verimli bir şekilde kullanabilecek. Kombi bakımının önemi ve enerji tasarrufu sağlaması da vurgulandı.

Daikin Türkiye, kullanıcılarının şimdiden kışa hazırlanması için geleneksel kombi bakım kampanyasını başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Daikin, Airfel ve Daylux markalı kombileri kapsayan kampanya 31 Ekim'e kadar devam edecek ve kullanıcılar böylece kışa rahat giriş yapabilecek.

Kampanya kapsamında kombi performansı için en önemli 5 noktanın bakımı yapılırken cihazlarda bir dizi kontrol ve ayar da gerçekleştirilmiş olacak. Bu süre zarfında indirimli olarak hizmet alacak kullanıcılar kombilerini yıllar boyunca ilk günkü verim ve tasarruf oranlarıyla kullanabilecek.

Büyük önem taşıyan periyodik bakım cihazın ömrünü uzatırken onarım ve işletme maliyetlerini de büyük oranda düşürüyor.

Uzmanlar, verimi artırmak amacıyla eklenen termostatik vana, oda termostatı gibi aparatların yanı sıra düzenli kombi bakımı ve doğru kombi kullanımının fatura bedellerini yüzde 35'e kadar düşürülebileceğini belirtiyor.

Ortalama kombi kullanım ömrünün 10 yıl olduğuna dikkati çeken Daikin uzmanları, bu sürenin bakımı zamanında yapılan kombilerde daha uzun olabileceğini aktarıyor.

Kombilerin optimum verimlilikte çalışmalarını sürdürmesi için düzenli olarak bakımlarının yapılması gerekiyor. En önemlisi de bakımlar sırasında can güvenliği için tüm emniyet sistemlerinin, faaliyetlerinin ve sağlamlıklarının kontrol edilmesi önem arz ediyor.

Daikin'in kombi bakım kampanyası yüzde 25 indirim ile sunuluyor. İndirimli kombi bakım fiyatından yararlanmak isteyen kombi kullanıcıları Daikin yetkili servislerinden veya

444 999 0 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alabiliyor.

Kombi bakımı, cihazın verimliliği ve enerji tüketimi noktasında da önem arz eden bir konu. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen kombi bakımı sırasında öncelikle gaz ve hava karışım oranları kontrol ediliyor, gaz tüketim sorunları çözülüyor. Bunun yanı sıra fan fonksiyonlarının kontrolü ve temizliği de gerçekleştiriliyor. Yapılan ayarlar ile elektrik sarfiyatı azaltılıyor ve enerji tasarrufu sağlanıyor.

Montaj aşamasında baca montajının ve yoğuşma giderinin düzgün olmaması, topraklama bağlantısının yapılmaması cihazların bozulmasına veya veriminin düşmesine neden oluyor.

Tesisatta ve radyatörlerin üst kısmında oluşan hava, su akışını azalttığı için yeterince ısıtma yapmaz hale geliyor. Kombi alt bağlantı filtrelerinin temizlenmemesi de verim kaybına neden oluyor. Bu nedenle öncelikle kombi bakımının düzenli olarak yaptırılması, hem konfor hem de enerji tasarrufu açısından büyük önem taşıyor.