Daikin, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nde iklimlendirme çözümü sağladı. Kilisenin ibadet derslik alanları, balo ve toplantı salonlarında Daikin ürünleri kullanıldı. Ayrıca Daikin Madoka Kumanda ve iTouch Manager ile kontrol imkanı sunuldu.

Daikin, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nde iklimlendirme çözüm ortağı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kilisenin ibadet derslik alanları, balo ve toplantı salonlarında VRV iç ve dış üniteleri ile çözüm sağladı.

Aynı zamanda Daikin Madoka Kumanda ve iTouch Manager ile de kontrol imkanı sundu.

İbadet derslik alanları, toplantı ve balo salonlarında Daikin VRV iç ünite olarak orta basınçlı gizli tavan tipi (FXSQ-A), düşük statik basınçlı gizli tavan tipi (FXDQ-A3) ve tek yöne üflemeli kaset tipi (FXKQ-MA) iç üniteler tercih edildi.

FXSQ-A orta basınçlı gizli tavan tipi iç ünite, sadece 245 milimetre yükseklikte (300 mm kurulum yüksekliği) iç ünite olması ile dar tavan boşluklarına rahat montaj imkanı sunuyor, 25 dB(A)'ya kadar düşen ses seviyesi ile de konforu artırıyor. Özel olarak geliştirilen DC fan motoru sayesinde de daha düşük enerji tüketimi sağlıyor.

Düşük ses seviyesine sahip FXDQ-A3 iç ünitelerin de tercih edildiği projede, minimum seviyede ses yüksekliğine sahip ürünler ile estetik açıdan da efektif bir çözüm sunuldu. Özel olarak geliştirilen DC fan motoru sayesinde ürün, daha düşük enerji tüketimi sağlıyor ve opsiyonel kendi kendini temizleyen filtre aksesuarı ile düzenli filtre temizliği sağlayarak maksimum verimlilik, konfor ve güvenilirlik sunuyor.

FXKQ-MA iç ünite de kompakt boyutları ile dar bir tavan boşluğuna kolay bir şekilde monte edilebiliyor, böylece ibadethanenin estetik tasarımına uyum sağlıyor. Aşağı hava üfleme, önden hava üfleme (opsiyonel menfezle) veya ikisinin bir kombinasyonu ile optimum hava akımı koşulları oluşturularak ziyaretçilere konforlu bir iç hava ortamı sunuluyor.

Dış ünite olarak RXYQ-U standard heat pump, RYYQ-U sürekli ısıtmalı heat pump ve 1 adet RXYCQ-TV1 Compact Mini VRV de projede tercih edildi.

Projeye aynı zamanda uzaktan kontrol çözümleri ile değer ve konfor katan Daikin, 41 adet Madoka kumanda ve 1 adet iTouch Manager ile çözüm sağladı.

iTouch Manager ile yüksek erişime sahip en fazla 4 ve normal erişime sahip en fazla 16 kullanıcıya kadar kullanıcı profili oluşturulabiliyor. Kumanda, 512 -grup halinde toplam 512- iç üniteyi bireysel olarak kontrol edebiliyor ve toplam yönetim noktası en fazla 650 olabiliyor.

Kontrol paneli ile Açma/Kapama, fan hızı, önden ısıtma/soğutma gibi ayarların kontrolü tek bir yerden yapılabiliyor. Aynı zamanda sıcaklık durumuna göre otomatik mod değişimi yapılarak tasarruf ve konfor sunuluyor. Bununla birlikte ek bir modül kullanmaya gerek kalmadan VRV sistemleri dışındaki (chiller, AHU, vb.) sistemleri de kontrol edebilme imkanı sunuyor. Opsiyonel genişletme modülleri veya opsiyonel yazılım olarak ek işlevler sunuyor.

2018 IF Tasarım Ödülü'ne sahip "Madoka" kumandayla da Daikin, estetik ve fonksiyonu bir arada sunuyor. Elektrik düğmesi ölçülerinde, 85 x 85 milimetre ebadıyla son derece kompakt bir yapıya sahip olan Madoka, ışıltılı mat beyaz, metalik ve mat siyah 3 farklı renk seçeneğiyle her arka plana mükemmel uyum sağlayarak iç mekan tasarımında büyük kolaylık oluşturuyor.

Daikin kalitesiyle tasarlanan Madoka kumandalar VRV, Sky Air, Altherma, Hava Perdesi, VAM/VKM ısı geri kazanımlı havalandırma ve klima santrali ürün gruplarına bağlanarak toplam çözüm sunuyor.

Madoka Assistant uygulaması ise tüm bu cihazlara bluetooth üzerinden uzaktan bağlantı ve detaylı kontrol imkanı sağlıyor.

Sadece 1 kumanda ile 16 iç üniteyi kontrol etme imkanı sunan Madoka'nın fonksiyonları kullanım sırasında maksimum esneklik sağlıyor. Ürünün fonksiyonları proje tipine göre uyarlanabildiğinden otel, ofis gibi ticari alanlardan villa, apartman gibi konut seçeneklerine kadar geniş bir yelpazede uygulama alanı sağlıyor.

Sadece oda sıcaklığını ve uyarıları gösteren "standart" veya tüm fonksiyonların ikonlarının göründüğü detaylı mod seçeneklerine sahip olan Madoka kumanda, şık görüntüsünün yanı sıra sezgisel dokunmatik 3 düğmesinin yardımıyla açma/kapatma, çalışma modları ve sıcaklık ayarı, fan devri, kanat kontrolü, filtre işareti ve sıfırlama, hata ve hata kodu okuma gibi temel ayarları yapmayı mümkün kılıyor.