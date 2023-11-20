Daikin, enerji tasarruflu ürünleriyle kullanıcılarına konfor ve tasarruf sağlıyor

Avrupa'da 50. yılını kutlayan, Japonya'da ise 100. yılını kutlayacak Daikin, enerji tasarruflu ve çevreci ürünleri ile kullanıcılarının üşümeden tasarruf etmesini sağlıyor. Türkiye genelindeki konutların yaklaşık yüzde 10'unda ısınma için klima tercih ediliyor. Daikin'in geniş ürün gamı, yüksek enerji maliyetlerine rağmen kış aylarında da kullanıcılarına hem konfor hem de tasarruf sağlıyor.

Avrupa'da 50. yılını kutlayan, Japonya'da ise 100. yılını kutlayacak Daikin, enerji tasarruflu ve çevreci ürünleri ile kullanıcılarının üşümeden tasarruf etmesini sağlıyor.

Daikin'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşan soğuk günlerle artık klimalar soğutma modundan ısıtma moduna geçiş yapıyor. Klimalar, sonbahar ve kış aylarında başta Ege ve Akdeniz bölgesi olmak üzere birçok lokasyonda ısıtma işleviyle de tercih ediliyor.

Yapılan araştırmalardan elde edilen verilere göre, Türkiye genelindeki konutların yaklaşık yüzde 10'unda ısınma için klima tercih ediliyor. Bu oran İzmir'de yüzde 15 iken Antalya'da yüzde 65'e kadar çıkıyor.

Kasım verilerine göre, eğer 12 bin BTU gücünde bir split klima mevsim geçişlerinde ısıtma işleviyle kullanılırsa, ortalama olarak saatte 0,6036 kWh elektrik tüketiyor.

Eğer günde 8 saat kullanım gerçekleşirse, aylık olarak toplam 240 saat kullanıma denk geliyor. Bu da aylık 145 kWh elektrik tüketimi anlamına geliyor. Dolayısıyla bir günlük tüketim bedeli yaklaşık 10 TL olurken aylık ısınma gideri sadece 300 TL olarak faturaya yansıyor.

Yenilikçi teknolojileriyle iklimlendirme sektöründe fark yaratan Daikin, tüketici dostu olan geniş "Inverter Split Klima" ürün gamıyla yüksek enerji maliyetlerine rağmen kış aylarında da kullanıcılarına hem konfor hem de tasarruf sağlamaya devam ediyor.

İlk olarak ısıtılacak ortamın dış ortam sıcaklığına göre ısıtma kapasitesinin doğru hesaplanması gerektiği ve bu ihtiyacı karşılayabilecek doğru kapasitede bir ürün seçilmesi gerektiği belirtiliyor. İhtiyaçtan çok büyük ya da çok düşük kapasiteli klimalar tercih edilmemesi ve bu konuda muhakkak yetkili servislerden keşif hizmeti alınması gerektiği ifade ediliyor.

Konusunda uzman yetkili servislerin yapacağı keşifte, klima kapasitesi, tipi, dış ünite ve iç ünite yerleşimi, boru güzergahları gibi unsurlar tespit ediliyor ve en doğru çözüm müşterilere öneriliyor. Ayrıca klima seçiminde enerji sınıfı ısıtma modunda en az A+ verim sınıfı veya daha üzerine sunan yüksek verimli cihazların tercih edilmesi öneriliyor.

Oda sıcaklığındaki her bir derece artış, elektrik tüketimini ortalama yüzde 6 artırıyor

Klima iç ünitesinin, bulunulan ortamın her noktasına sıcak havayı ulaştırabilecek bir konuma, kullanım ve montaj kılavuzlarında belirtilen kurallara uygun olacak şekilde monte edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Uzmanlar, klima iç ünitesinin hava yönlendirilmesinin direkt pencere ve dış duvarlara doğru yapılmaması gerektiğini belirtirken, gerekli hallerde pencerelerin perde ile kapatılarak ısı kayıplarının önlenebileceğini aktarıyor. Isınan hava yükselir prensibi ile klima hava kanatçıklarının ısıtma modunda hava akışı aşağı olacak şekilde konumlandırılmasının da etkili olacağı ifade ediliyor.

Klima dış ünitesinin ise montaj yerinin tespiti ile montajının mutlaka montaj kılavuzunda belirtilen kurallara uygun şekilde yetkili servislerce yapılması gerekiyor.

Uzmanlar, dış ünite etrafının açık olması, üfleme havası ile emiş havası için yeterli açık alan bırakılması gerektiğini belirtiyor. Karlı bölgelerde ise dış ünitenin kar birikiminden etkilenmeyecek yönde ve yüksekliğe monte edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Kışın oda sıcaklığının 20-23 santigrat derece arasında tutulması hem konfor koşullarını sağlıyor hem de enerji tüketimini düşürüyor. Daikin uzmanları, oda sıcaklığındaki her bir derece artışın elektrik tüketimini ortalama yüzde 6 oranında artırdığına dikkati çekiyor.

Bununla birlikte düzenli klima bakımına işaret eden uzmanlar, klima iç ünitelerinin filtrelerinin düzenli olarak, dış ünite serpantinlerin ise yılda en az bir kere temizlenmesi gerektiğini vurguluyor.