Daha ucuzu yok: 500 bin TL'ye elektrikli otomobil! İşte detaylar

Türkiye'nin en ucuzu olmaya aday! İşte karşınızda Cenntro Avantier. Özellikleri ve diğer detayları haberimizde...

Elektrikli otomobil pazarı her geçen gün büyüyor. Kullanıcılar giderek daha fazla elektrikli otomobil talebi oluşturuyor ve satın alıyor. Bununla birlikte gelen talebi ve potansiyeli gören üretici markalar bu yönde atılım yapıyorlar. İşte karşınızda 500 bin TL'ye 182 kilometre menzil sunduğunu iddia eden Cenntro Avantier ve detayları…

500 bin TL'ye çok ucuz elektrikli otomobil Cenntro Avantier!

Emre Özpeynirci'nin haberine göre, Türkiye'de artan talep karşısında birçok marka elektrikli otomobil modellerini satışa sunmaya başladı. Tabi bununla birlikte Tesla ve Skywell gibi birçok yabancı marka da Türkiye'deki pazar potansiyelini dikkate alarak yeni modellerini getirmeye başladı. Tesla bir kenarda dursun özellikle Skywell gibi Çinli markalar revaçta olmaya başladı.

Türkiye'nin elektrikli otomobil potansiyelini dikkate alan markalardan biri de Çinli Cenntro Elektromobilite oldu. Daha doğrusu Cenntro merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan fakat Çin'de üretim yapan bir marka. Yarı Amerikan yarı Çinli diyebiliriz. Cenntro daha çok elektrikli mobilite ışığında ilerleyerek "mikro" araçlar üreten bir marka. Türkiye'de son yıllarda trend haline gelen mikro araçlara benzeyen bu otomobiller şehir içindeki A noktasından B noktasına gitme işinizi görecek olan basit araçlar.

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Markanın Türkiye temsilcisi ise bir dönem Hyundai, Honda, Suzuki, Toyota gibi büyük şirketlerde üst düzey yöneticilik yapan Ümit Karaarslan. Çinli Cenntro markası Türkiye'ye 3 farklı model ile giriş yapmayı planlıyor. Bu modeller Logistar 360, Metro ve Avantier. Aralarında fiyatı ve menzili ile ön plana çıkan Avantier.

Elektrikli bir mikro ticari araç olan Avantier, 90 km maksimum hız, 182 km menziliyle Türkiye'nin bugün ekonomik şartlarına uygun bir araç olarak dikkat çekiyor. Fiyatının yaklaşık 500 bin TL civarında olması bekleniyor.