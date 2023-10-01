Daha önce görmediniz: Gizli iPhone özellikleri!

Bu özellikleri daha önce görmediniz! İşte daha önce fark etmediğiniz 4 gizli iPhone özelliğini sizin için listeledik...

Apple ekosisteminin belki de temel taşını oluşturan iPhone'lar birçok özelliğe sahip. Ancak bu özelliklerin bir kısmını daha önce fark etmediğinize eminiz. Bazen vakitten tasarruf ettirecek bazense hayatınızı kolaylaştıracak 4 gizli Apple özelliğini sizler için listeledik. İşte karşınızda 3 gizli iPhone özelliği…

Yeni öğreneceğiniz 4 iPhone özelliği!

1- iPhone Clips!

Apple sahiplerinin bir çoğuna "Neden bir iPhone satın aldın?" sorusunu sorduğunuzda muhtemelen birçok kullanıcıdan "iPhone kameraları çok kaliteli!" cevabını alacaksınız. Ancak birçok iPhone kullanıcısı kamerasını tam kapsamlı olarak kullanmıyor.

Kameranızın özelliklerini arttırmak için Apple tarafından iPhone kullanıcıları için sunulan Clips uygulamasını indirmeniz yeterli. Artık fotoğraf ve videolarınızda arka planı değiştirebilir yeni efektler yükleyebilirsiniz.

2- El yazılarını metinlere dönüştürmek

iOS 15 güncellemesi arından tüm iPhone modellerine gelen bu yeni özellikle birlikte herhangi bir kağıt üzerinde yer alan yazıları kolaylıkla metine dönüştürebileceksiniz. Özellikle üniversitelileri sevindiren bu özellik sayesinde sayfalarca not yazma dönemi bitti. Bu özelliği aktif olarak kullanabilmek için önce Ayarlar >Genel >Dil ve Bölge adımlarını izleyip canlı metin özelliğini aktif hale getirmelisiniz.

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3- Herkes için farklı bir tasarım

Bu tam olarak bir gizli özellik sayılmaz. iOS 17 ile hayatımıza giren bu yeni özellik ile sizi arayan kişileri farklı tasarımlar ile görmeniz mümkün. Bu sayede her kişi için farklı bir tasarım kullanabilir, arama ekranlarınızı isteğinize göre özelleştirebilirsiniz.

4- Telefonunuzun arkasındaki gizli tuş

Aslında cihazınızın arkasında gizli bir tuş yok. Ancak bu özellik bu şekilde isimlendirildi. iPhone'larda bulunan "Back Tap" özelliği sayesinde cihazınızın arkasına 2 kez vurarak istediğiniz işlemleri yaptırabiliyorsunuz. iOS 14 ile tüm iPhone kullanıcılarının cihazlarında yer alan bu özellik ilk etapta oldukça ilgi çekse de zamanla unutuldu. Bu özelliği ayarlar kısmındaki 'erişilebilirlik' seçeneğinin 'dokunma' sekmesinden istenilen şekilde ayarlayabilirsiniz.