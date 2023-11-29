Daha agresif ve güçlü! Yeni Dacia Duster tanıtıldı

Otomotiv pazarının başarılı oyuncularından Dacia'nın uygun fiyatlı SUV modeli Duster yenilendi. Selefine göre daha agresif bir ve daha güçlü bir yapıyla sürücülerin karşısına çıkan araç özellikleriyle ve tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Dacia Duster 2024 neler sunuyor? İşte ayrıntılar!

Yeni Dacia Duster (2024) özellikleri ve tasarımı

Dacia Duster 2024, Renault ve Nissan'ın CMF-B platformunu temel alıyor. Tasarım tarafında bir önceki modele göre daha agresif ve şık duran SUV yaşanan bu değişiklikleri Bigster konseptine borçlu. Aracın bu alanda en dikkat çeken değişimleri ön ve arka kısımlarda yapılmış. Zira yeni Duster 2024, önde artık daha ince ama şık duran far ve ızgara görünümüne sahip. Ayrıca, selefiyle karşılaştırıldığında yüksekliğin bir nebze azaldığını söyleyebiliriz.

Aracın arka tarafına geçtiğimizde bizleri Y şeklinde far takımları karşılıyor. Hatırlanacağı üzere bir önceki Duster'da kare şeklinde farlara yer verilmişti. Bu da modeldeki önemli değişikliklerden birisi olarak göze çarpıyor. Dahası, aracın arka kapı kolu C sütununda gizleniyor ve bunun yanı sıra tavan çizgisi daha şık bir görünüm için arkaya doğru eğimli bir yapıya kavuşuyor. Yukarıda da belirttiğimiz üzere yükseklik bir nebze olsun azalsa da aracın genel boyutları değişmedi.

Dacia Duster 2023 fiyat listesi!

Dacia Duster 2024 ile birlikte dizel motora veda ediliyor. Bu noktada yeni modelde yarı hibrit, tam hibrit, ve LPG olmak üzere üç farklı opsiyon karşımıza çıkıyor. Yarı hibrit seçeneği TCe 130 olarak isimlendirilirken, 1,2 litrelik turboşarjlı bir benzinli motoru 48V yarı hibrit sistemiyle birleşerek 128 beygir güç üretebiliyor. Dahası, standart olarak altı vitesli manuel şanzımanla ve iki tekerlekten çekiş ve dört tekerlekten çekiş seçenekleriyle birlikte geliyor.

Tam hibrit modeli, 1,6 litre 94 hp güç üreten bir benzinli motora ve 49 hp güç üretebilen elektrikli bir motorla sürücülerin karşısına çıkıyor. Hybrid 140 olarak adlandırılan bu versiyonda yenilenen frenleme sistemi ve 1,2kWh'lik küçük de olsa verimli bir batarya yer alıyor. Hatta şirketin iddiasına göre bu seçenek, şehir içi yüzde 80'e kadar tamamen elektrikli modda sürüş imkanı sunabiliyor. Tam hibrit seçeneğin sadece otomatik şanzımanla geldiğini belirtelim.

Son olarak önceki modellerde de karşımıza çıkan ECO-G, yani LPG'li seçenek yeni Duster'da da yerini alıyor. Bu seçenekle ilgili henüz net ayrıntılar verilmedi. Ancak eldeki verilere göre iki yakıt deposu (biri benzin için, diğeri LPG için) sayesinde yaklaşık 1.300 km yol gidebiliyor. Aracın fiyat detaylarıysa şimdilik belli değil.

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