Cybetruck, beklenen özellik ile geliyor! İşte detaylar

Tesla, Cybertruck modelini tanıtmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bugün ortaya çıkan videoya göre Tesla Cybertruck modeli, arka aks yönlendirme sistemine sahip olacak.

Tesla Cybertruck, arka aks yönlendirme sistemi ile gelecek

2021 yılında piyasaya sürüleceği iddia edilen Cybertruck, yaklaşık 3 yıldır erteleniyor. 2022 dördüncü çeyrek mali toplantısında Cybertruck ile ilgili soruları yanıtlayan Elon Musk, "Bu yaz üretim için adım atacağınız. Ancak yeni modelin seri üretimi gelecek yıla kadar başlamayacak. Üretim başlangıcı bizim için önemsiz bir detay." ifadelerine yer verdi.

Tesla CyberTruck, 3 farklı versiyon ile karşımıza çıkacak. Şirket, giriş seviyesi olan tek motor, iki çeker (RWD) modelinin üretimini erteleme kararı aldığını açıklamıştı.

Arka aks yönlendirme sistemi, otomobillerin dönüş çapını düşürme imkanı sağlıyor. Daha hassas dönüş imkanı sunan teknoloji, Mercedes ve Audi başta olmak üzere birçok otomobil devi tarafından kullanılıyor.

Otomobil üreticisi ayrıca Cybertruck Beta prototiplerinden oluşan yeni bir filo oluşturduğunu da doğruladı. Biri bu hafta başlarında Palo Alto'da görüldü. Videodaki modelin bir beta prototip olup olmadığı ne yazık ki bilinmiyor.

Cybertruck modelinde karşımıza çıkacak bir diğer değişiklik ise elektronik donanım kısmında olacak. Full Self Driving yazılımı, Tesla'nın günümüzde Hardware 3 adını verdiği donanım üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz yıl geliştirilmeye başlanan 4. versiyon, Cybertruck ile birlikte piyasaya sürülecek.

I still can't believe this will be mine this year. $TSLA pic.twitter.com/Q753cjU1Zv — Teslaconomics (@Teslaconomics) February 4, 2023

İddiaya göre, 2023 yılında Cybertruck modelinin seri üretimine başlanacak. Tesla'nın Cybertruck için yıllık 250 bin adet üretim hedefi olduğunu belirtmekte fayda var.