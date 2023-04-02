Cybertruck üretim tarihi sızdırıldı! İşte detaylar

2021 yılında piyasaya sürüleceği iddia edilen Cybertruck, yaklaşık 3 yıldır erteleniyor. Sızdırılan bilgilere göre, 2023'ün son çeyreğinde Tesla Cybertruck üretimi Gigafactory Texas'ta başlayacak.

Tesla Cybertruck üretimi 2023'te başlayacak

2022 dördüncü çeyrek mali toplantısında Cybertruck ile ilgili soruları yanıtlayan Elon Musk, "Bu yaz üretim için adım atacağınız. Ancak yeni modelin seri üretimi gelecek yıla kadar başlamayacak. Üretim başlangıcı bizim için önemsiz bir detay." ifadelerine yer verdi.

Tesla CyberTruck, 3 farklı versiyon ile karşımıza çıkacak. Şirket, giriş seviyesi olan tek motor, iki çeker (RWD) modelinin üretimini erteleme kararı aldığını açıkladı. Tesla Cybertruck modeli için ön sipariş sayısının yaklaşık 1.5 milyon olduğunu belirtmekte fayda var.

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Cybertruck, "bir spor arabadan daha fazla performansa sahip bir kamyondan daha iyi sürün deneyimi" sunmayı vaat ediyor. Kasım 2019'da tanıtıldığında, giriş seviyesi tek motorlu Cybertruck için 39.900 dolar taban fiyat sözü verildi.

Cybertruck modelinin üç motorlu versiyonu, 800 kilometreden daha uzun menzile sahip olacak. Bununla birlikte, sadece 2.9 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabilecek.

Cybertruck modelinde karşımıza çıkacak en önemli geliştirme elektronik kısmında olacak. Full Self Driving yazılımı, Tesla'nın günümüzde Hardware 3 adını verdiği donanım üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz yıl geliştirilmeye başlanan 4. versiyon, Cybertruck ile birlikte piyasaya sürülecek.

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