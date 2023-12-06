Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Fragmanı Yayınlandı
CD Projekt Red tarafından geliştirilen ve 2020 yılında piyasaya sürülen Cyberpunk 2077, kısa tarihi içerisinde büyük bir kitleye ulaştı. Şirket, heyecanı büyütmeye kararlı. Hem ana oyunu hem de Phantom Liberty paketini içerecek Cyberpunk 2077: Ultimate Edition için fragman yayınlandı.
CD Projekt Red tarafından geliştirilen ve 2020 yılında piyasaya sürülen Cyberpunk 2077, kısa tarihi içerisinde büyük bir kitleye ulaştı. Şirket, heyecanı büyütmeye kararlı. Hem ana oyunu hem de Phantom Liberty paketini içerecek Cyberpunk 2077: Ultimate Edition için fragman yayınlandı.
Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Xbox Series X|S, PlayStation 5 ve PC için mevcut durumda
Ultimate Edition bugün PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için fiziksel ve dijital olarak piyasaya sürüldü. Ana oyuna ek Phantom Liberty paketini içereceği için tek oyunda ana oyundaki Johnny Silverhand ( Keanu Reeves ) ve DLC'den Solomon Reed ( Idris Elba ) ile oynamak mümkün olacak.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Cyberpunk 2077 ve Phantom Liberty'nin oynanış görüntüleri arasındaki dinamik kesmelerden oluşan bir fragman, aktörler Keanu Reeves ve Idris Elba'nın canlı aksiyon sahneleriyle serpiştirildi. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, şu anda satın alınabilir.
Call of Duty ve Cyberpunk 2077 için grafikleri uçuracak güncelleme!
İlk olarak 2020 yılında piyasaya sürülen Cyberpunk 2077, hatalarla boğuşuyordu. Ancak CD Projekt Red çok sayıda güncellemeyle oyunu iyileştirdi. Bu güncellemelerden en büyüğü ise geçtiğimiz haftalarda yayınlanan 2.0 paketi oldu.