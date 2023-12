Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Fragmanı Yayınlandı

CD Projekt Red tarafından geliştirilen ve 2020 yılında piyasaya sürülen Cyberpunk 2077, kısa tarihi içerisinde büyük bir kitleye ulaştı. Şirket, heyecanı büyütmeye kararlı. Hem ana oyunu hem de Phantom Liberty paketini içerecek Cyberpunk 2077: Ultimate Edition için fragman yayınlandı.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Xbox Series X|S, PlayStation 5 ve PC için mevcut durumda

Ultimate Edition bugün PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için fiziksel ve dijital olarak piyasaya sürüldü. Ana oyuna ek Phantom Liberty paketini içereceği için tek oyunda ana oyundaki Johnny Silverhand ( Keanu Reeves ) ve DLC'den Solomon Reed ( Idris Elba ) ile oynamak mümkün olacak.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition is out now on Xbox Series X|S, PlayStation 5, and PC! ?? Grab your digital or physical copy and experience every story Night City has to offer. ?https://t.co/ypDLYjozJZ pic.twitter.com/IshfSsEnSy — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 5, 2023

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Cyberpunk 2077 ve Phantom Liberty'nin oynanış görüntüleri arasındaki dinamik kesmelerden oluşan bir fragman, aktörler Keanu Reeves ve Idris Elba'nın canlı aksiyon sahneleriyle serpiştirildi. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, şu anda satın alınabilir.

Call of Duty ve Cyberpunk 2077 için grafikleri uçuracak güncelleme!

İlk olarak 2020 yılında piyasaya sürülen Cyberpunk 2077, hatalarla boğuşuyordu. Ancak CD Projekt Red çok sayıda güncellemeyle oyunu iyileştirdi. Bu güncellemelerden en büyüğü ise geçtiğimiz haftalarda yayınlanan 2.0 paketi oldu.