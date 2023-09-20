Cyberpunk 2077 için yayınlanacak devasa 2.0 güncellemesi ve DLSS 3.5 müjdesi

Cyberpunk 2077 için yayınlanacak devasa 2.0 güncellemesi oyuncuların radarında. 21 Eylül'de çıkış yapacak ücretsiz paketle birlikte Cyberpunk 2077 için DLSS 3.5 müjdesi verildi. Bu, Cyberpunk 2077'nin Nvidia'nın makine öğrenmesine dayalı yeni teknolojisini kullanan ilk oyun olacağı anlamına geliyor.

Cyberpunk 2077 için yayınlanacak devasa 2.0 güncellemesi oyuncuların radarında. 21 Eylül'de çıkış yapacak ücretsiz paketle birlikte Cyberpunk 2077 için DLSS 3.5 müjdesi verildi. Bu, Cyberpunk 2077'nin Nvidia'nın makine öğrenmesine dayalı yeni teknolojisini kullanan ilk oyun olacağı anlamına geliyor.

Cyberpunk 2077 2.0 güncellemesi, DLSS 3.5 ile sunulacak

CD Projekt Red geçtiğimiz hafta, Cyberpunk 2077'nin ücretsiz 2.0 güncelleme ve Phantom Liberty paketi için çıkış tarihlerini açıkladı. 2.0 güncellemesi 21 Eylül tarihinde tüm platformlarda erişilebilir olacak. Büyük ve ücretsiz paket, oyuna kapsamlı değişiklikler ve grafik iyileştirmeleri getirecek.

Temel değişiklikler arasında yeniden tasarlanmış yetenek ağacı, elden geçirilmiş bir siber yazılım sistemi, geliştirilmiş yapay zeka, yenilenmiş bir polis sistemi ve arayüzde değişiklikler yer alıyor. Öte yandan, oyuncular araç savaşlarında daha fazla seçeneğe sahip olacak.

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Nvidia, yeni teknolojisini Ağustos sonlarında görücüye çıkardı. DLSS 3.5, Işın Yapılandırılma (Ray Reconstruction) modellemesine odaklanıyor. Bu teknoloji, geleneksel görüntü düzeltme teknikleriyle karşılaştırıldığında gözle görülür şekilde geliştirilmiş bir görsel deneyim sunuyor.

Nvidia, Ray Reconstruction'ın DLSS 3'ten beş kat daha fazla veri ile eğitildiği iddiasında. Yeni teknoloji, ek oyun ve yazılım motoru verilerini birleştirmesinin yanı sıra çeşitli efektleri tanıma, farklı kalitedeki pikselleri ayırt etme ve yüksek frekanslı verileri koruma konusunda da önemli aşama katetmiş durumda.

Ayrıca, Idris Elba'nın başrolde olacağı Phantom Liberty paketi ise 26 Eylül sadece PC ve yeni nesil konsollarda yayınlanacak. Oyuncular, Dogtown adında Night City'nin yeni bölgesinde yeni bir hikaye ve görevleri üstlenecek.

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