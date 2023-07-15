CV'nizde harika duracak: İnternetten öğrenebileceğiniz beceriler!

Birçok şirket işe alımlardan önce adaylardan CV ister. Bu nedenle işte sizi öne çıkaracak, öğrenmeniz gereken beceriler listemiz!

Üniversiteden veya liseden mezun oldunuz ve bir işe girmek istiyorsunuz. Böyle bir durumda başvuru yaptığınız şirket büyük bir ihtimalle sizden bir CV isteyecektir. Mezun olduğunuz okulun yanında şirketler kabarık bir CV görmek isteyecektir. Bu nedenle çeşitli beceriler edinmeniz elzemdir. İşte sizi öne çıkaracak bir CV için öğrenmeniz gereken beceriler! Üstelik bunları internet üzerinden de öğrenebilirsiniz.

İnternetten de öğrenebileceğiniz, sizi öne çıkaracak öğrenmeniz gereken beceriler!

1. İngilizce

Günümüzde birçok şirket veya işveren artık İngilizce bilmeyen insanları kalifiye eleman olarak görmüyor. Bu nedenle ilk yapmanız gereken şey tabii ki de İngilizce öğrenmek. İşverenden işverene öğrenmeniz gereken İngilizce seviyesi değişiklik gösterebilir.

Genelde B2 (Intermediate / orta seviye) İngilizce sizi kurtaracaktır. Daha aktif bir İngilizce gerektiren işlerde ise ileri seviye İngilizce öğrenmeniz gerekebilir. Udemy veya Youtube gibi platformlardan ders videolarını takip ederek siz de İngilizcenizi geliştirebilirsiniz.

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2. Bilgisayar kullanma ve programlama

Bilgisayarla haşır neşir olacağınız masabaşı bir iş peşindeyseniz öncelikle ofis programları gibi programları öğrenmeniz gerekebilir. Bunun yanında bilgisayarda hızlı yazma, gereken işlemleri hızlı bir şekilde yapma gibi becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Bunun yanına bir de bir veya birkaç tane programlama dili de eklerseniz bu alandaki iş olanaklarını da değerlendirebilirsiniz. Günümüzde bunların ayrıntılı online kurslarını Youtube, Udemy gibi birçok platformda bulmak mümkün.

3. Diksiyon ve hitabet

İşiniz ne olursa olsun, önemli olan bir diğer konu ise insanlara karşı hitabetiniz ve diksiyonunuzdur. Bir ürünü satmak, bir mühendislik projesini yapabileceğinizi karşı tarafa ikna etmek, veya en basitinden işe girerken iş görüşmenizde dahi işinize yarayacaktır.

İnsanların önündeki duruşunuz, konuşurkenki tavrınız ve karşı tarafa kendinizi dinletmeniz sizi diğer herkesten öne geçirir. Diksiyon ve hitabet eğitimi için özel bir öğretici ile anlaşabilir veya yine online kurslardan faydalanabilirsiniz.

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4. Projelere katılım gösterme

Bu maddemiz daha çok güncel olarak eğitimini sürdüren öğrencileri ele alıyor. Eğer öyle değilseniz bunu pas geçebilirsiniz. Özellikle bir eğitim kurumunda öğrenciyseniz, okulunuzun veya ilgili bir kurumların düzenlediği TEKNOFEST gibi yarışma vb. müsabakalarda projeler geliştirmek veya onlara ortak olmak sizin için çok önemlidir.

Böyle projelerde başkanlık yapmak veya ekibin bir parçası olmak sizin ekip çalışması yapabileceğinizi veya yönetebileceğinizi kanıtlar. Bu da şirketler için en önemli unsurlardan biridir. Öyle ki bugün hemen hemen her iş ilanında şirketler, aranılan nitelikler kısmında ekip çalışması yapmaya uygun ibaresine yer vermektedir.

5. Kültürel gelişim

İş arkadaşlarınızla sosyalleşmek, herhangi bir iş görüşmesinde öne çıkmak veya girdiğiniz bir ortamda fark yaratmak istiyorsanız kendinizi kültürel alanda geliştirmelisiniz. Öyle ki bu alanda kendinizi geliştirmek, öğrenebildiğiniz kadar bilgi öğrenmek size her konuda konuşabilme yeteneği kazandırır.

Bu da sadece iş hayatınızda değil günlük hayatta da sizin için büyük bir artıdır. Bunu sağlamanın yolu da bol bol kitap okumak, film izlemek, müzik dinlemek veya bilgi öğrenebileceğiniz herhangi bir internet üzerindeki kaynaktan yararlanmaktan geçer.

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Peki siz neler düşünüyorsunuz? Bu becerilerden kaçına sahipsiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.