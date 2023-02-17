Custom ROM sevenlere: 5 modele daha LineageOS 20 desteği geldi!
Teknoloji Haberleri
Geçtiğimiz ay kullanıma sunulan ve Android 13'ü temel alan LineageOS 20 ROM'unu destekleyecek yeni modeller belli oldu.
Android için geliştirilen birçok Custom ROM mevcut. Özellikle donanımları yeterli olmasına rağmen eski oldukları gerekçesiyle güncelleme desteğini kaybeden cihazlarda karşımıza çıkan bu tür yazılımlar, gün geçtikçe popülaritesini artırıyor. Bunlardan birisi de LineageOS. Son olarak Android 13 tabanlı LineageOS 20 ROM'unu destekleyecek yeni modeller belli oldu.
LineageOS 20 desteği 5 modele daha geldi
Aralık ayında kullanıma sunulan LineageOS 20, LineageOS'un en yeni sürümü konumunda. Android 13'ü temel alan yazılım, günden güne desteklediği model sayısını artırıyor. Son olarak bazı Samsung, Xiaomi ve OnePlus modelleri sürüm desteğini aldı.
İşte LineageOS 20 desteği alan yeni cihazlar;
OnePlus 9R
Samsung Galaxy Tab A 8.0 Wi-Fi 2019
Sony Xperia 5 II
Xiaomi Redmi Note 9/Redmi 10X 4G
LineageOS 20'yi cihazınıza kurmak için önyükleyicinin kilidini açmanız ve TWRP gibi özel bir kurtarma yüklemeniz gerekir. Bunu yaptıktan sonra cihazınıza sürümü yüklemek için LineageOS sitesinde verilen kurulum talimatlarını izlemeniz gerekiyor. Tabii daha önce böyle bir işlem uygulamadıysanız, yükleme sırasında yapılabilecek potansiyel hatalar nedeniyle cihazınızın kullanılamaz hale gelme ihtimalini de unutmayın. Bu nedenle işi bilen birinden yardım almak daha faydalı olacaktır.
Peki bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
ASUS Zenfone 5Z (ZS620KL)Fairphone 4F(x)tec Pro¹Google Pixel 4a 5GGoogle Pixel 4aGoogle Pixel 4Google Pixel 4 XLGoogle Pixel 5aGoogle Pixel 5Lenovo Z5 Pro GTLenovo Z6 ProMotorola edge 20Motorola edge 30Motorola edgeMotorola edge s / moto g100Motorola moto g 5G / one 5G aceMotorola moto g 5G plus / one 5GMotorola moto g6 plusMotorola moto g7 playMotorola moto g7 plusMotorola moto g7 powerMotorola moto g7Motorola moto x4Motorola moto z3 playMotorola one powerNubia Mini 5GNokia 6.1Nokia 6.1 PlusMotorola One ActionMotorola One VisionOnePlus 5OnePlus 5TOnePlus 6OnePlus 6TOnePlus 7OnePlus 7 ProOnePlus 7TOnePlus 7T ProOnePlus 8OnePlus 8 ProOnePlus 8TOnePlus 9OnePlus 9 ProRazer Phone 2Samsung Galaxy Tab S5e (LTE)Samsung Galaxy Tab S5e (Wi-Fi)Samsung Galaxy A52 4GSamsung Galaxy A72Sony Xperia 1 IIXiaomi mi 8Xiaomi mi 8 Explorer EditionXiaomi mi 8 ProXiaomi mi 8 SEXiaomi mi 9 SEXiaomi mi CC 9 / mi 9 LiteXiaomi mi MIX 2SXiaomi Poco F1
Samsung Galaxy Samsung Xiaomi Teknoloji Haberler
Peki bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!