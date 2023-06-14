Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: 'Teknolojilerimizi üreterek ihraç ederek, dünyada ilk 10 ekonomi arasına girmek bizim hedeflerimizden'

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen teknoloji ve girişimcilik fuarı VivaTech'te Türk standını ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu "Teknolojilerimizi üreterek ihraç ederek, dünyada ilk 10 ekonomi arasına girmek bizim hedeflerimizden." dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen teknoloji ve girişimcilik fuarı VivaTech'te Türk standını ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu "Teknolojilerimizi üreterek ihraç ederek, dünyada ilk 10 ekonomi arasına girmek bizim hedeflerimizden." dedi.

Paris'te başlayan Avrupa'nın önde gelen teknoloji ve girişimcilik etkinliklerinden 7. VivaTech fuarı 17 Haziran'a kadar devam edecek.

Fuara, Türkiye, Güney Kore, Almanya, Senegal dahil 146 ülkeden şirketler, yatırımcılar ve yetkililer katılıyor.

Şirketler fuarda, yapay zeka, enerji, sağlık, robotik, siber güvenlik gibi alanlardaki girişimlerini sergiliyor.

Türkiye 16 şirketle temsil ediliyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi öncülüğünde 16 Türk teknoloji girişim şirketi ve 60'ın üzerinde kişiden oluşan heyet, fuarda Türk girişimci ekosistemini farklı ülkelerden gelen yatırımcılara tanıtıyor.

Fuarın ilk gününde Dağlıoğlu ve Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Türk standını ziyaret ederek, girişimcilerin projeleri hakkında bilgi aldı.

Dağlıoğlu, fuarda AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce kurum olarak bulundukları VivaTech fuarına ilk kez heyet olarak katıldıklarını ifade etti.

Fuardaki öncelikleri arasında Türk girişimcilerinin yatırımcılarla buluşması olduğunu belirten Dağlıoğlu, ayrıca bu girişimcilerin, ürünlerini ve hizmetlerini uygulayabilecekleri ortaklar arayışında olduklarını kaydetti.

Dağlıoğlu, fuar aracılığıyla Türk şirketlerinin kendilerini tüm dünyaya tanıtma fırsatı bulduğunu belirtti.

Dağlıoğlu, "Şimdi baktığımız zaman bizim ülke olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan'ın) liderliğinde Cumhuriyetimizin 100. yılındayız ve Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına başlıyoruz, biz buna 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Cumhurbaşkanımızın bize koyduğu hedeflerden birisi, dünyadaki ilk 10 ekonomi arasına girmek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki girişimcilerin çok başarılı ürünler ve hizmetler geliştirdiği ve dünyada rekabet edebildiğini söyleyen Dağlıoğlu, "Teknolojilerimizi üreterek, ihraç ederek, dünyada ilk 10 ekonomi arasına girmek bizim hedeflerimizden." diye konuştu.

Dağlıoğlu, Türkiye'de milli teknoloji hamlesine yönelik çalışmalar yapıldığını belirtti.

Girişimciliğin yaşı olmadığını vurgulayan Dağlıoğlu, "Kendisinde bu girişimcilik ruhunu gören bütün herkesin bu yolu denemelerini biz önemsiyoruz." dedi.