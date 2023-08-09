Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden e-Devlet Kapısı kullanıcılarına oltalama siteleri uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, siber saldırganlar tarafından dolaşıma sokulan oltalama sitelerinin arttığını belirterek, e-Devlet Kapısı kullanıcılarına uyarıda bulundu. Kullanıcılar, hesaplarında iki aşamalı giriş özelliğini aktif hale getirmeli ve işlemlerini sadece 'http://turkiye.gov.tr' adresinden ve 'e-Devlet Kapısı' mobil uygulaması üzerinden yapmalıdır.