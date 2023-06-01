Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç: Türkiye'yi veri akışlarında bir 'hub' haline getirmek istiyoruz

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi konferans salonunda düzenlenen Bilişim Teknolojileri Paneli ve Arama Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Kamu Bulut Bilişim Stratejisi ile Türkiye'yi veri akışlarında bir 'hub' haline getirmek istediklerini belirtti. Koç, yapay zeka, ChatGPT, blokzincir uygulamaları ve siber güvenlik konularına da değindi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Nasıl İstanbul Havalimanı'nı yaparak Türkiye'yi uluslararası hava yolculuğunda bir 'hub' (ulaşım merkezi) haline getirdiysek Kamu Bulut Bilişim Stratejisi'yle Türkiye'yi batıdan doğuya, güneyden kuzeye veri akışlarında bir 'hub' haline getirmek istiyoruz." dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın ve akademisyenlerin katılımıyla Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi konferans salonunda Bilişim Teknolojileri Paneli ve Arama Konferansı düzenlendi.

Koç, konferasın açılışında, bilgi teknolojilerindeki dönüşüm, yapay zeka, ChatGPT, blokzincir uygulamaları ve siber güvenliğin önemine ilişkin bilgileri paylaştı.

Panelde yaptığı konuşmanın bir bölümünün metin yazabilen yapay zeka sohbet robotu ChatGPT tarafından hazırlandığını dile getiren Koç, sağlık, tarım, savunma sanayi teknolojileri gibi birçok alanda yapay zeka kullanıldığına dikkati çekti.

Türk Beyin Projesi kapsamında sağlıkta MR'ların yapay zeka tarafından yorumlanması ve herhangi bir anomali görülmesi halinde doktora bildirimde bulunması yoluyla hastalara hızlı müdahale imkanı sağlandığını aktaran Koç, bu sistemin bir karar verici değil, karar destek sistemi olduğunu vurguladı.

Koç, yenilikçi teknolojilerin faydaları kadar tehlikelerinin de bulunduğuna, bu nedenle bilinçli kullanılması ve öğrenilmesi gerektiğine işaret etti.

"NFT" teriminin Türkçe karşılığının "Nitelikli Fikri Tapu" olarak belirlendiğini, ayrıca Kamu Bulut Bilişim Stratejisi'nin yayımlandığını anımsatan Koç, "Bulut bilişim sağlayıcılarının profesyonel hizmet teminiyle kamu kurumları kendi görevlerine odaklanabilecek, bu da hizmet kalitesini artıracak." dedi.

" Türkiye'yi veri akışlarında 'hub' haline getirmek istiyoruz"

Sunucuları güncelleme, güvenlik problemi olup olmadığı gibi sıkıntıların çözüme kavuşacağını belirten Ali Taha Koç, şunları kaydetti:

"Bilgi teknolojileri altyapı hizmetini bulut bilişim teknoloji şirketlerinden alacağız. Kamuya hizmet sunacak bulut bilişim sağlayıcıları uluslararası kabul gören kriterler doğrultusunda belgelendirilecek, denetlenecek, akredite edilecek ve yetkilendirilecek. Yani her elini kolunu sallayan kamu bulut bilişimde hizmet veremeyecek, biz onları akredite edeceğiz.

Esasında Kamu Bulut Bilişim Stratejimiz Türkiye'yi veri işleme ve iletim faaliyetleri için bölgesel bir merkez haline getirme stratejimizin ilk ayağı. Nasıl İstanbul Havalimanı'nı yaparak Türkiye'yi uluslararası hava yolculuğunda bir 'hub' (ulaşım merkezi) haline getirdiysek Kamu Bulut Bilişim Stratejisi'yle Türkiye'yi batıdan doğuya, güneyden kuzeye veri akışlarında bir 'hub' haline getirmek istiyoruz."

"Bu yüzyılı hep birlikte 'Dijitalin Yüzyılı' haline getireceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, e-Devlet kullanıcı sayısının 63 milyona ulaştığını, insanların istediği yerden istediği zaman kamu hizmetlerine ulaşabildiğini, yerli otomobil TOGG'da da e-Devlet uygulamasının bulunduğunu belirtti.

Siber güvenlik konusunda farkındalığın artırılmasının önemine vurgu yapan Koç, "Bundan sonra da siber güvenlik bilincini artırmaya dönük çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

Ali Taha Koç, TEKNOFEST'in ağustos ayında Ankara Üniversitesinde düzenleneceğini ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde TEKNOFEST kuşağımız, nitelikli insan kaynağımız, akademimizin yetkin isimleriyle Türkiye Yüzyılını inşa edecek, bu yüzyılı hep birlikte 'Dijitalin Yüzyılı' haline getireceğiz." diye konuştu.

"Siber güvenliğe yönelik alt yapı çalışmalarına destek veriyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın da bilişim teknolojilerindeki hızlı değişim ve dönüşüme ayak uydurabilen ülkelerin daha hızlı kalkındığına işaret etti.

Milli güvenlik konularında siber güvenliğin büyük önem taşıdığının altını çizen Taşkın, Strateji ve Bütçe Başkanlığı olarak hem kamuda hem de özel sektörde siber güvenliğe yönelik altyapı çalışmalarına destek verdiklerini söyledi.

Kutluhan Taşkın, "Yerli, milli ürünlerin üretilmesi, bu bağlamda kendi teknolojilerimizin üretilerek güvenliğimizin sağlanması için altyapı yatırımlarına destek sağlıyoruz." diye konuştu.

Yapay zeka uygulamalarını artı ve eksileriyle değerlendirdiklerini dile getiren Taşkın, "Bu pazarın küresel düzeyde 2024 yılı itibarıyla 110 milyar dolara ulaşması bekleniyor, çok hızlı büyüyen bir pazar. Biz de kalkınma planlarımızda yapay zekaya yönelik yatırımlara hem kamu hem de özel sektörde, bu beşeri sermayeyi de etkin kullanacak şekilde yer veriyoruz." dedi.

Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu öğrenci kabulüne başlayacak

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar da panelde bilişim teknolojileriyle ilgili bütün konuların masaya yatırılacağını, ardından da bir yol haritası belirleneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yükseköğretim Kurulu arasında siber güvenlik meslek yüksekokullarının açılmasına ilişkin protokol imzalandığını anımsatan Ünüvar, şunları kaydetti:

"Bu yüksekokullarının açılması son derece önemli ve bizleri de çok heyecanlandıran bir girişim oldu. Türkiye'de dört üniversitede Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu kurulma kararı çıktı. Gururla söylüyorum ki o üniversitelerden biri de Ankara Üniversitesi. Siber güvenlik sadece bilgisayar, teknoloji, yazılımdan ibaret değil, geri planında felsefesi, sosyolojisi de var. Üniversitemizin de sadece teknoloji alanlarıyla değil, sosyal bilimler alanında da Türkiye'nin en yetkin üniversitelerinden biri olması hasebiyle tercih edildiğini biliyoruz. Arkadaşlarımız, hocalarımız şu an bu konuda hızla çalışıyor."

Ünüvar, Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulunun bu yıl öğrenci kabul etmeye başlayacağını söyledi.

Panel, konuşmaların ardından oturumlarla devam etti.