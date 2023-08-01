Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Açık Kaynak Kodlu Yazılıma Geçiş Analiz ve Yol Haritası Raporu'nu yayımladı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Açık Kaynak Kodlu Yazılıma (AKKY) Geçiş Analiz ve Yol Haritası Raporu ve Açık Kaynak Kodlu Yazılıma Geçiş Analiz Rehberi'nin, kurumun resmi internet adresinde yayımlandığını bildirdi. Rapor ve rehber, kamuda açık kaynak kodlu yazılım kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Açık Kaynak Kodlu Yazılıma (AKKY) Geçiş Analiz ve Yol Haritası Raporu ve Açık Kaynak Kodlu Yazılıma Geçiş Analiz Rehberi'nin, kurumun resmi internet adresinde yayımlandığını bildirdi.

Dijital Dönüşüm Ofisi'nin internet sitesinden yapılan açılamada, halihazırda birçok kamu kurumunun bilgi teknolojisi altyapılarında kullanılan ticari lisanslı yazılımların kurumlar açısından oldukça önemli bir maliyet oluşturduğunu belirtti.

Hızlanan dijital dönüşümle birlikte söz konusu maliyetin gelecek dönemde daha da artmasının beklendiğinin aktırıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öte yandan, birçok ticari lisanslı yazılımın benzerleri açık kaynak kodlu yazılım (AKKY) olarak da geliştirilmekte ve dünyada yaygın şekilde kullanılmaktadır. AKKY kullanımı, kamunun bilgi teknolojisi harcamalarında maliyet tasarrufunun yanı sıra, yerel yazılım ekosisteminin geliştirilmesi ve siber güvenliğin güçlendirilmesi açısından da önemli bir potansiyel barındırmaktadır."

Açıklamada, söz konusu potansiyelden Türkiye adına mümkün olduğunca faydalanmak amacıyla, kamuda AKKY kullanımını yaygınlaştırmak üzere Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan "Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı" konulu 2023/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

Açıklamada, AKKY'nin Dijital Dönüşüm Ofisi'nce koordine edileceğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AKKY'ye geçiş sürecinde, kullanılan ticari lisanslı yazılımların envanteri ve bunlardan hangilerinin açık kaynak kodlu muadilleriyle değiştirilebileceğine yönelik kamu kurumları tarafından hazırlanacak AKKY Geçişi Analiz ve Yol Haritası Raporu için belirlenen şablona ve Açık Kaynak Kodlu Yazılıma Geçiş Analiz Rehberi'ne resmi internet adresimizden ulaşabilirsiniz."