Cumhurbaşkanından deprem bölgeleri için toplu konut açıklaması!

Büyük bir yıkıma yolan açan deprem felaketinin ardından 3 gün geçti. Tüm Türkiye depremin yaralarını sarmak için adeta seferber oldu. Bir yandan anlık olarak depremzedelere yardım eli uzatılırken diğer yandan da önümüzdeki dönemin planlaması yapılıyor.

Cumhurbaşkanı: "Hedefimiz 1 yıl içerisinde deprem bölgelerinde toplu konutlar kurmak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir açıklama yaparak duruma ilişkin ayrıntıları paylaştı. İlk bazı sıkıntıların yaşandığı söyleyen Cumhurbaşkanı, şu anda devletin bütün kurumları ile iş başında olduğunu söyledi. Ek olarak deprem bölgelerinde yıkılan evlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 1 yıl içerisinde toplu konutlar inşa ederek vatandaşları evlerine yerleştirmeyi planladıklarını duyurdu.

İşte açıklama;

Enkazlardaki çalışmalarımız devam ediyor, bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yürütmeye başlayacak. Hedefimiz 1 yıl içerisinde aynen diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl hemen toplu konut idaresi olarak bu operasyonları gerçekleştirdiysek aynı şeklide Kahramanmaraş ve diğer 9 ilimizde bunu gerçekleştireceğiz.

Cumhurbaşkanı açıkladı: Depremzedelere 10 bin TL yardım yapılacak!

Anlık deprem raporu;

Ölü sayısı: 8 bin 574

Yaralı sayısı: 49 bin 133

Yıkılan bina sayısı: 6 bin 444

Kurtarılan kişi sayısı: 8 bin+

Deprem bölgeleri için AFAD numaraları;

-AFAD Diyarbakır: 0412 326 1156

-AFAD Hatay: 0326 112 0000

-AFAD Maraş: 0344 221 4991

-AFAD Antep: 0342 428 1118

-AFAD Adana: 0322 227 2854

-AFAD Adıyaman: 0416 216 1231

-AFAD Urfa: 0414 313 7290

-AFAD Malatya: 0422 212 8432

-AFAD Mardin: 0482 212 3740