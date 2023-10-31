Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yapay zeka alanında araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve küresel firmaların Türkiye'ye çekilmesinin yanı sıra teknoloji ekosistemini geliştirecek diğer alanlarda da yeni eylemler hayata geçireceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Teknoloji ekosistemimizi geliştirecek alanlarda yeni eylemler hayata geçireceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yapay zeka alanında araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve küresel firmaların Türkiye'ye çekilmesinin yanı sıra teknoloji ekosistemimizi geliştirecek diğer alanlarda da yeni eylemler hayata geçireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu 3'üncü kez toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda konuşan Yılmaz, yapay zekanın önemine dikkati çekerek, Küresel Yapay Zeka Etki Endeksi'ne göre yapay zekanın 2030 yılında dünya ekonomisinde yaklaşık 16 trilyon dolarlık bir paya ulaşmasının beklendiğini aktardı.

Yılmaz, "2030 yılına kadar yapay zeka kullanımı ile yerel ekonomilerde beklenen büyüme oranı yüzde 26. Bu dönüşümde Türkiye olarak pay sahibi olmak için Milli Teknoloji Hamlemiz ve Dijital Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda, yapay zeka ekosistemimizi geliştiriyoruz" dedi.

"Yapay zeka alanında yürütülen çalışmalara katkılar veriyoruz"

Yapay zeka alanındaki uluslararası girişim ve inisiyatiflerin önemine işaret eden Yılmaz, "Türkiye'de yürütülen yapay zeka çalışmalarını, ortak bir zemine oturtacak tedbirler ve bu tedbirleri hayata geçirecek eylemler üzerine tüm kurum, kuruluşlarımız yoğun emek vermektedirler. Yapay zeka konusu, gerek etkilediği sektörler bakımından gerekse de barındırdığı riskler açısından tek bir ülkenin ya da şirketin sorumlu bırakılamayacağı kadar önemli bir teknoloji. Türkiye olarak yapay zeka alanında yürütülen uluslararası çalışmalara aktif olarak katılıyor ve somut katkılar veriyoruz" diye konuştu.

"Yapay Zeka Ayna Komitesi kuruldu"

Yılmaz, Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı kapsamında çeşitli alanlardan olmak üzere 10 projeyi desteklediklerini hatırlatarak, "Uluslararası standart çalışmaları kapsamında küresel düzeyde yürütülen çalışmaları takip etmek ve katkı vermek amacıyla Türk Standartları Enstitüsü bünyesinde Yapay Zeka Ayna Komitesi'ni kurduk" bilgisini verdi.

"Yeni eylemler hayata geçireceğiz"

Yapay zeka alanındaki teknolojik gelişmelerin her geçen gün artan bir hızla ilerlediğine dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu noktadan hareketle yüce Meclisimize sunduğumuz 12. Kalkınma Planımızla da uyumlu bir şekilde ve son zamanlarda daha çok önem kazanan üretken yapay zeka ve büyük dil modeli teknolojik alanlarını da içerecek şekilde eylem planımızı gözden geçireceğiz. Yapay zeka alanında araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve küresel firmaların Türkiye'ye çekilmesinin yanı sıra teknoloji ekosistemimizi geliştirecek diğer alanlarda da yeni eylemler hayata geçireceğiz. Bununla birlikte yapay zeka alanındaki gelişmelerin çok sıkı regülasyonlarla düzenleniyor olması gerekiyor. Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin uygulanmasında tüm paydaşlarımızın üzerine düşen görevi bundan sonra da en iyi şekilde yapacağına yürekten inanıyorum."