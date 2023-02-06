Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan deprem sonrası ilk açıklama

Bugün Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde saat 04: 17'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre iller de etkilendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da şu ana kadar ki ölen-yaralanan ve yıkılan bina sayısını açıkladı.

Güneydoğu Anadolu depreminde acı tablo: 284 ölü, 2332 yaralı! 1710 bine yıkıldı

Güneydoğu Anadolu bölgesinde Kahramanmaraş ve Hayat ile Adana gibi çevre illerde etkili olan depremin ardından yüzlerce ölü ve binlerce yaralının olduğu açıklandı. 2 bine yakın bina tamamen yıkılırken en az yüzlercesinin de ağır hasarlı olduğu paylaşıldı.

Ek olarak Hatay havalimanı pistlerde meydana gelen hasar nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Ayrıca Kahramanmaraş ve Gaziantep başta olmak üzere bazı illerde de sivil uçuşlar durduruldu. İlgili yerlerin ne zaman açılacağı henüz paylaşılmadı.

Bölgenizdeki depremleri anlık öğrenebileceğiniz uygulamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılan açıklama:

"Pazarcık merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem yaşadık, 10 ilimizi etkileyen deprem. Hemen ilk andan itibaren tüm bakanlarımızla birlikte AFAD'da toplanmaya başladık ve sonrasında ilk müdahaleleri yapmaya başladık. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren bire bir depremi takip etmekte ve yönetmektedir.

Son derece ağır hava şartları ile mücadele ediyoruz. Bu hava şartları içinde olabildiğince hızlı şekilde bölgelere intikal başlandı. Kahramanmaraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik, bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz ne yazık ki. 200 yaralı var 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 vefatımız 7 yaralımız ve 200 yıkılan binamız var.

Osmaniye'de 20 kaybımız, 200 yaralımız ve 83 yıkılan bina; Adıyaman'da 13 kaybımız, 22 yaralımız, 100 yıkılan bina; Diyarbakır'da 14 kaybımız; Urfa 18 kaybımız, 200 yaralımız, 60 yıkılan bina; Antep'te 80 kaybımız, 581 yıkılan bina; Kilis'te 8 kaybımız, 50 yıkım; Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız; Malatya'da 47 kaybımız, 550 yaralımız ve 300 yıkılan bina var. Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var.

Adıyaman'da 13 kaybımız var 22 yaralımız ve 100 yıkılan binamız var. Diyarbakır'da 14 can kaybımız var. Urfa'da 18 kaybımız 200 yaralımız ve 60 yıkılan binamız var. Antep'te 80 kaybımız 600 yaralımız ve 581 yıkılan binamız Kilis'te 8 kaybımız var.

Artçı depremler tehlikeli olanlardır. Binalar hasar görmüş ve yıkılmamışsa küçük ölçekli artçı depremin binayı yıkma ihtimali yüksektir. Çalışmalarda bu binalarımız ilgili mühendislerimizle tek tek kontrol edilecektir."

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