Cumhurbaşkanı OHAL ilan etti: 100 milyar TL kaynak, 53 bin personel, 10 gemi, 54 uçak ve dahası!

Dün gece ve öğlen saatlerinde Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde 10'dan fazla ilde büyük yıkımlara yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremin yol açtığı yıkım sonrası onlarca ülkenin katılım sağladığı arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan OHAL ilan ederek çalışmalara katılan personel ve ekipman sayısını açıkladı.

10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi: Devasa bütçe, kaynak, ekipman ve insan gücü seferber edildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biraz önce yaptığı açıklamada depremin yaşandığı 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini açıkladı. Buna ek olarak bölgeye 54 bin çadır be 102 bin yatak sevk edildiğini paylaştı.

Şu anda 53 bin 317 personelin arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını ve gönüllüler ile yurt dışından gelen ekiplerin eklenmesiyle bu sayının daha da arttığını söyledi. Ayrıca deprem yaşanan 10 il için 100 milyar TL kaynak aktarıldığı belirtildi.

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Bölgede 5 binden fazla ek doktor ve diğer sağlık personellerinin görevlendirildiği, 10 geminin ve 54 uçağın gıda, ilaç, ve diğer nakliye işlemlerinde kullanıldığını söyledi. Ayrıca iletişim hatlarının bir an önce normale dönmesi için de uydu iletim terminallerinin kurulacağını açıkladı.

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