Cumhurbaşkanı'ndan Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne dev indirim!

Motor silindir hacmi (cm3)Taşıt değeri (X TL)1-3 yaş arası (X TL)4-6 yaş arası (X TL)7-11 yaş arası (X TL)12-15 yaş arası (X TL)16 yaş ve üzeri (X TL)

ve altı70 bin 625'e kadar1.313,80916,30512,50386,25136,251300

ve altı70 bin 625 – 123 bin 750 arası1.443,801.007,50562,50426,251501300

ve altı123 bin 750 üzeri1.576,301.098,70615465162,501301-1600 arası70 bin 625'e kadar2 bin 287,501.715995703,752701301-1600 arası70 bin 625 – 123.750 arası2 bin 517,501.887,501.095771,252951301-1600 arası123 bin 750 üzeri2 bin 746,302 bin 58,801.192,50842,50322,501601-1800 arası177 bine kadar4 bin 4453 bin 476,302 bin 43,801.247,50483,751601-1800 arası177 bin üzeri4 bin 851,303 bin 7902 bin 232,501.362,50527,501801-2000 arası177 bine kadar7 bin 3,805 bin 393,803 bin 1701.887,50742,501801-2000 arası177 bin üzeri7 bin 641,305 bin 886,303 bin 458,802 bin 58,808102001-2500 arası221 bine kadar10 bin 5067 bin 627,504 bin 7652 bin 846,301.126,302001-2500 arası221 bin üzeri11 bin 4638 bin 3205 bin 197,503 bin 106,301.228,802501-3000 arası442 bin 375'e kadar14 bin 64912 bin 7457 bin 961,304 bin 282,501.5702501-3000 arası442 bin 375 üzeri15 bin 98313 bin 9038 bin 686,304 bin 672,501.713,803001-3500 arası442 bin 375'e kadar22 bin 31020 bin 7512 bin 936 bin 36,302 bin 211,303001-3500 arası442 bin 375 üzeri24 bin 34021 bin 89913 bin 1916 bin 583,802 bin 4153501-4000 arası708 bine kadar35 bin 7930 bin 29117 bin 8397 bin 961,303 bin 1703501-4000 arası708 bin üzeri38 bin 27033 bin 4419 bin 4648 bin 686,303 bin 458,84001

ve üzeri840 bine kadar57 bin 41543 bin 5425 bin 49911 bin 4604 bin 4454001

ve üzeri840 bin üzeri62 bin 63446 bin 96927 bin 81812 bin 5014 bin 851,30