Cumhurbaşkanı'ndan ilan sitelerine sert uyarı: Uymayanlara ceza kapıda!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilan siteleri üzerinden verilen nizama aykırı ilanlar için sitelerin de sorumlu olduğunu söyledi.

Bugün gün içerisinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Öğrencilere vergisiz akıllı telefon da dahil olmak üzere birçok önemli konu konuşuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilan sitelerindeki düzensizlik hakkında yapılan adımlara ilişkin de bazı detaylara değindi.

İlan siteleri 1 Kasım'dan itibaren aykırı ilanlardan sorumlu olacak

Son yıllarda kötü giden ekonomi, otomobil ve emlak sektöründe de düzensiz bir artışa neden oldu. Özellikle ilan siayfalarında olağandışı artışlar yaşandı. Temmuz ayının başında alınan kararla ilgili somut adımlar gelirken Cumhurbaşkanı, emlak ve otomobil ilanı yapan internet adreslerini uyardı.

Erdoğan ilan sitelerinin kurala aykırı ilanlardan 1 Kasım itibariyle sorumlu olacağını açıkladı. Kurala uymayan ve bu konuda zafiyet gösteren sitelerin 100 bin TL'ye kadar idari para cezasına çarptırılacağını açıkladı.

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