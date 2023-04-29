Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcularını açıkladı

TEKNOFEST 2023'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcularını açıkladı. Milli Uzay Programı kapsamında Cumhuriyetin 100'üncü yılında uzaya gönderilecek Türk vatandaşı bugün belli oldu. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzay yolcularını kamuoyuyla paylaştı. Uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tua Cihangir Atasever olacak. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı, 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor.

Milli Uzay Programı kapsamında Cumhuriyetin 100'üncü yılında uzaya gönderilecek Türk vatandaşı bugün belli oldu. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzay yolcularını kamuoyuyla paylaştı.

2023'ÜN SON ÇEYREĞİNE PLANLANIYOR

İKİ TÜRK UZAY YOLCUSU

Tanıtım filminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ismi sahneye aldı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotudur. Yedek olarak seçilen Tua Cihangir Atasever kardeşimiz de ROKETSAN'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz. Her iki kardeşimizin görevlerini en güzel şekilde yerine getireceklerinden hiçbir şüphe duymuyorum. Rabbimden kendilerine muvaffakiyetler niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. Uzay yolcularının aileleri de TEKNOFEST'te sahneye çıktı.