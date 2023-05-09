Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Otağ' isimli insanlı keşif uçağını tanıttı

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM) envanterine katılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Otağ' ismini verdiği insanlı keşif uçağı, depremden sonra Kahramanmaraş ile Hatay üzerinde test uçuşu yaparak, afetin yol açtığı hasarı tespit etti. Otağ, olası depremlerin ardından bölgede yapacağı uçuş ile 20 dakika içinde hangi bölgede yıkım olduğunu, hasar gören yol ve köprüleri tespit edebilecek. Böylece arama kurtarma ekiplerinin bölgeye hızlı sevki sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere yerli ve milli kaynaklarla üretilen T70 helikopterin yanı sıra 4 Air Tractor uçak ve insanlı keşif uçağı OGM'ye teslim edildi. Erdoğan, helikoptere 'Nefes', insanlı keşif uçağına da 'Otağ' ismini verdi. Türkiye ile birlikte sadece 5 ülkede kullanılan ve 2 pilotla uçuş yapan insanlı keşif uçağı Otağ, yaklaşık 8 saat havada kalabiliyor.

Otağ, ayrıca 'dumansız yangın' denen orman zararlılarını da tespit ederek acil müdahale ile ormanların bu şekilde yok olmasının önüne geçecek. Otağ, düzensiz göç ile mücadele, arama, kurtarma çalışmalarında da kullanılabilecek. Bu kapsamda, deniz üstü yaptığı keşif uçuşlarında düzensiz göçmenlerin kullandığı botların tespitini yapabilecek. Yaban hayatının kontrol ve tespiti, kaçakçıların tespitini de yapabilecek.