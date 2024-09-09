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Cumhurbaşkanı Erdoğan Eylem Planını İlan Etti, MÜSIAD Siber Güç Türkiye Zirvesini Topluyor!

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Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nı yayımladı. Ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, strateji ve eylem planının detaylarını web sitesinden duyurdu. Bu plan doğrultusunda 18 ulusal siber güvenlik hedefi belirlendi. MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu, bu adımlara katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek 'Siber Güç Türkiye 24 Zirvesi'nde siber güvenlik ve yapay zeka alanında çözümler sunan girişimciler ve yatırımcılar bir araya gelecek.

28 Mayıs 2024 tarihli Milli Güvenlik Kurulu kararlarının son cümlesinde yapay zekanın tehditler ve fırsatlarına, yapay zekaya ve beraberinde gelecek siber güvenlik tehditlerine dikkat çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci adımı da attı.

7 Eylül tarihli Resmi Gazetede "Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2028)" başlıklı genelge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.

Hemen ardından 8 Eylül'de de T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2028)'nın detaylarını web sitesinden duyurdu. Bu stratejik hedefler doğrultusunda 18 ulusal siber güvenlik hedefi belirlediklerini kaydetti. Yerli ve millî çözümlerle dışa bağımlılığı azaltmayı ve ulusal güvenlik ile ekonomiye katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Siber tehditlere yönelik kapasiteyi ve kabiliyetleri artırarak, yapay zekâ ve büyük veri altyapılarıyla tehditlerin tespitini ve önlenmesini amaçlıyoruz. 5G ve nesnelerin interneti teknolojileri ile artan risk ve tehditlere karşı korunabilmek için 'sıfır güven' anlayışıyla tedbirler belirleyeceğiz."

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen işadamları derneği Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MÜSİAD'ın Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu da tam da devletin zirvesinin bu sıklaşan yoğun yapay zeka ve siber güvenlik adımlarına önemli katkılar sağlayacak bir etkinliği duyurdu. MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu, MGK Kararlarını, Cumhurbaşkanlığı Genelgesini ve bakanlığın "Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylam Planı"nı tamamlayacak olan SİBER GÜÇ TÜRKİYE '24 ZİRVESİ'ni 6 Kasım 2024 Çarşamba günü MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleştirecek.

Zirve ile ilgili konuşan MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Başkanı Taha Çiftci şöyle dedi: "Dijital dünyada veri, birçok açıdan kritik öneme sahiptir. Verinin korunması için güvenlik ve risk yönetiminin doğru bir şekilde planlanması gerekmektedir. Veri, siber güvenlik stratejilerinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için temel bir bileşendir. Verinin doğru bir şekilde toplanması, analiz edilmesi ve korunması, siber tehditlere karşı etkin bir savunma mekanizması oluşturulmasına yardımcı olur.

Bu bağlamda, verinin önemini bilen kurumlar, siber tehditlere karşı koyma ve güvenliğini sağlama amacıyla kapsamlı bir yol haritası hazırlar. Devletler, yalnızca siber tehdit oluştuğunda değil, siber stratejileri doğrultusunda proaktif çözümler sunarak aksiyon almak zorundadır. Resmi Gazete'de yayımlanan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi, olabilecek saldırılar ve tehditlere karşı aksiyon planları oluşturmayı hedeflemektedir.

Türkiye'nin jeopolitik önemi, ekonomik yapısı ve özellikle son yıllarda teknoloji alanında gerçekleştirdiği hamlelerle siber tehdit aktörlerinin yoğun ilgisini çektiği ifade edilmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ulusal siber güvenliğin sağlanması için erken dönemde aldığı tedbirler, oluşturduğu ulusal siber güvenlik organizasyonu ve artan kabiliyetleriyle bu alanda öne çıkan ülkelerden biri haline geldiğini belirtmiştir. Erdoğan, siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamıştır.

Devlet sınırlarını korumak kadar siber vatanın korunmasının da büyük bir öneme sahip olduğunu biliyoruz ve bu ancak siber güvenlikte kalıcı çözümlerin yerli yazılım ekosisteminin desteklenmesi ile sağlanabilecektir. Üretmeyen bir ülke, üretenin sömürgesi olma riskini taşır. Tam bağımsız bir ülke olmak için yerli teknoloji geliştirilmesi ve üretimin teşvik edilmesi gerekmektedir. Milli Teknoloji Hamlesi, bu bağımsızlığı sağlamak için kritik bir adımdır" şeklinde konuştu.

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda, gençlerin teknik bilgiye sahip olacak şekilde eğitim planlamalarının yapılması, siber güvenlik alanındaki start-up'ların yerli yatırımcılarla buluşturulması ve ürünleşen çözümlerin kamu ve özel sektörde önceliklendirilmesi gibi aksiyon planlarına riayet edilmesinin başarı için şart olduğuna dikkat çekti.

Bu kapsamda, MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu olarak 6 Kasım'da "SİBER GÜÇ TÜRKİYE" etkinliği düzenlenecek. Etkinlikte, siber güvenlik ve yapay zeka alanında çözümler sunan girişimciler ve yatırımcılar bir araya getirilecektir. Ayrıca, dijital savunma hattı ve yapay zeka savaşları konularında oturumlar düzenlenecek ve bu alanlarla ilgili fırsatlar ve tehditler ele alınacaktır.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Teknoloji

ulaştırma ve altyapı bakanlığı Dijital Dönüşüm Yapay Zeka Teknoloji Güvenlik Politika Ekonomi Türkiye

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