Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto para ve Blokchain açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, 'Blokzincir İstanbul' programına katıldı. Programda, özellikle kripto para konusu üzerinde durdu ve kripto parayla ilgili açıklamalar yaptı. Açıklamasında, Türkiye'nin blokzincir kullanan ülkelerden biri olacağını belirtti. Bununla birlikte gençlere kripto parayla ilgili bir uyarıda bulundu. İşte detaylar!

Türkiye, blokzincir kullanan ülkelerden olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Üniversitesi'nin Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda gerçekleşen 'Blokzincir İstanbul' programına katıldı. Erdoğan, programda pek çok konuyla ilgili açıklama yaptı.

Konuşmada en dikkat çeken kısım ise blokzincir ile ilgili yaptığı açıklama oldu. Erdoğan, kripto para alanındaki gelişmelerin blokzinciri popüler hale getirdiğini belirtti. Ayrıca bu alanın iş dünyasına da girmeye başladığını ekledi. Bununla birlikte Türkiye'nin de bu gelişmeyi göz ardı edemeyeceğini ve bu aracı kullanan ülkeler arasında olmak istediğini söyledi.

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"Türkiye Yüzyılı'nın hazırlıklarını yaparken böyle bir potansiyeli göz ardı edemeyeceğimiz açıktı. Yakıt koyan durumunda kalmaktan ziyade bu aracı kullanan ülke olmak istiyoruz. Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yaşamak yerine kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz."

Cumhurbaşkanı, özel alandaki blokzincir faaliyetlerini de yakından takip ettiklerini söyledi. Önümüzdeki dönemlerde de bu alanda ülkemize katkı sağlayacak pek çok proje gerçekleştireceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı bu alanla ilgili olarak gençlere de açıklama yaptı. Gençlerin kripto para kumarları yerine blokzincir teknolojisini geliştirme çalışmalarına katılmalarını tavsiye etti.

Ülkeye kazandırılan her eserde dijital dönüşümün bir izi olduğunu belirten cumhurbaşkanı, internet alt yapısının da güçlendirildiğinin altını çizdi. Ayrıca fiber alt yapısıyla ilgili önemli adımların da yolda olduğunu belirtti. Bunun dışında savunma sanayi ve Togg ile ilgili de pek çok açıklama yaptı.

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