Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedeler için kira yardımı açıklaması!

Türkiye, tarihinin en büyük felaketlerinden birisiyle savaşıyor. Tüm ülke depremin yaralarını sarmak için adeta seferber oldu. Bir yandan anlık olarak depremzedelere yardım eli uzatılırken diğer yandan da önümüzdeki dönemin planlaması yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 yıl boyunca kira yardımı yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamasında depremzedelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 1 yıllık kira desteği yapacaklarına vurgu yaptı. 10'ar bin lira destek vereceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı, açıklamasında "kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız" dedi.

Erdoğan, dün gerçekleştirdiği konuşmasında ise deprem bölgelerindeki konutlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, 1 yıl içerisinde toplu konutlar inşa ederek vatandaşları evlerine yerleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Türk Telekom açıkladı! Deprem bölgesindeki baz istasyonlarına ne oldu?

Deprem bölgeleri için AFAD numaraları;

-AFAD Diyarbakır: 0412 326 1156

-AFAD Hatay: 0326 112 0000

-AFAD Maraş: 0344 221 4991

-AFAD Antep: 0342 428 1118

-AFAD Adana: 0322 227 2854

-AFAD Adıyaman: 0416 216 1231

-AFAD Urfa: 0414 313 7290

-AFAD Malatya: 0422 212 8432

-AFAD Mardin: 0482 212 3740