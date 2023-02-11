Cumhurbaşkanı açıkladı: Üniversiteler uzaktan eğitime geçiyor

6 Şubat'ta Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 10 ilde büyük yıkımlara yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybına neden olan 2 deprem meydana geldi. Depremin yol açtığı yıkım sonrası onlarca ülkenin katılım sağladığı arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Bugün ise Cumhurbaşkanı'ndan eğitime dair yeni bir açıklama geldi.

Tüm üniversiteler yaza kadar uzaktan öğretime geçiyor!

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı okulların 20 Şubat'a kadar tatil sürecini uzatacağını açıkladı. Bazı üniversiteler bu tarihi tekrar açılma günü olarak gösterse de YÖK, ikinci bir açıklamaya kadar eğitim öğretime ara verildiğini söyledi. Bugün akşam saatlerinde ise Diyarbakır'da konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi.

İlk olarak depremzedelerin geçici süreyle KYK yurtlarına yerleştirileceği söylendi. Ardından eğitim-öğretime önümüzdeki yaz aylarına kadar tıpkı pandemide olduğu gibi uzaktan devam edileceği açıklandı. Tabii bu kararın yalnızca üniversiteleri etkilediğini belirtelim.

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