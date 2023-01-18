Cumhurbaşkanı açıkladı: Seçim tarihi belli oldu!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün katıldığı TBMM grup toplantısında seçim tarihi için uzun zamandır beklenen açıklamayı yaptı. Peki 2023 Türkiye Genel Seçimleri ne zaman olacak?

Erdoğan, tarih verdi: Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs'ta olacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılmış olduğu Ak Parti TBMM grup toplantısında enflasyon ve seçim tarihi hakkında bazı açıklamalarda bulundu. İlk olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu ortamda en büyük sorununun yüksek enflasyon olduğunu, fakat düşüşe geçtiğini ve yıl sonuna kadar yüzde 30'lara gerileyeceğini dile getirdi.

Daha sonra da tüm vatandaşların beklediği Türkiye Genel Seçimleri için Demokrat Parti'nin iktidara gelişinin (14 Mayıs 1950) 73. yıldönümü olan 14 Mayıs tarihini işaret etti. Yani 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan seçim 1 ay kadar öne çekilecek.

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