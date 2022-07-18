Cumhurbaşkanı açıkladı: KYK öğrenim kredisi için düzenleme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün katıldığı kabine toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Burada toplamda 3 milyon kişiyi etkileyecek olan KYK öğrenim kredisi için beklenen haber de paylaşıldı. İşte detaylar…

KYK öğrenim kredisi için beklenen açıklama: Yalnızca ana para geri ödenecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aktarılanlara göre, şu anda aktif bir şekilde KYK öğrenim kredisi kullanan 881 bin lisans öğrencisi bulunuyor. Ödeme sürecine geçilenler ile birlikte ise bu sayı 3 milyonu buluyor. Bursların aksine ise her başvuran ve koşulları karşılayan öğrenciye ise bu kredinin temin edildiği belirtildi.

Üniversite öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine, 1.700 TL ve doktora yapanlara da 2 bin 550 TL'lik bir kredi verildiği söylendi. Öğrenim süresi sonlandığında ise bu krediyi alan kişiler 2 yıl içerisinde sigorta girişi olan bir işe başlamadığı takdirde de erteleme talep edebiliyor.

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Yapılan açıklamada ise bugüne kadar hiçbir öğrencinin faiz uygulamasına tabii tutulmadığı, son dönemde enflasyonun yükselmesi nedeniyle KYK öğrenim kredisi güncellemeleri sırasında beklenmedik sayıların ortaya çıkmasına yol açtığı söylendi. Zira birkaç yıllık süreçte geri ödeme ücretlerinin yüklü bir oranda yükselişinin de sebebinin bu olduğu belirtildi.

Bu yükselişin ise faiz nedeniyle değil, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi farkına göre yapılan düzenlemeden kaynaklandığı söylendi. Fakat bugünden itibaren halihazırda kredi kullanan öğrenciler ve öğrenciliği sonlanan ancak henüz tüm ödemesini gerçekleştirmemiş olan kişiler yalnızca ana parayı ödeyecek.

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