Cumhurbaşkanı açıkladı: EYT için sınır olmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün EYT sınırının kalktığını ve iki milyon kişinin emekli olacağını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün uzun süredir beklenen EYT için açıklama yaptı. Erdoğan, emeklilik için yaş sınırının kaldırıldığını ve tam olarak 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını açıkladı.

Erdoğan, EYT sınırının kalktığını açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün uzun süredir beklenen EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar için açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı, EYT sınırının kalktığının müjdesini bekleyenler için verdi. Ek olarak mali çalışmaların yapıldığını ve hemen emekli olmayacak kişiler için ayrı bir sistem hazırladıklarını da belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; EYT düzenlemesi sayesinde 9 Eylül 1999 öncesinde çalışmaya başlayan kadınlar için 20 yılını, erkekler için de 25 yılını dolduran kişilerin emekli olabileceğini belirtti. Yani genel olarak bu tarihten önce sigorta başlangıcı yapılan kişiler, EYT kapsamından faydalanacak.

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Haber Global'in haberine göre Erdoğan, konuyla ilgili ek olarak şu sözleri de açıklamalarına ekledi:

"Prensip olarak 20 veya 25 yıl çalışmış kişinin çalıştığı süreden çok daha uzun dönem emekli maaşı alabileceği sistemin sürdürebilir olmadığına inanıyoruz. Geçmiş yıllarda bunun acısı çok yaşanmıştır. Sistemin idamesine zarar vermeden ülke ekonomisi üzerine kaldıramayacak yükler bindireceği için uzun yıllar böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık. 85 milyon hep birlikte ortak geleceğimizi düşündüğümüz için konuyu derinlemesine incelemeden, hesabını kitabını sağlamca yapmadan herhangi taahhüt altına girmek istemedik. Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan sabit gelirli vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu yüksek oranlı asgari ücret, memur ve emekli maaşı artışıyla gösterdik, gösteriyoruz. Asgari ücret rakamı da bu iradenin bir tezahürüdür. 1999 öncesi işe başlayan çalışanlarımızın emeklilik yaşı ile beklentilerini karşılayan adımın müjdesi ile kendilerine desteğimizi sergileme yoluna gidiyoruz."

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